Nora Koppen ist zum ersten Mal Mutter geworden

Nora Koppen freut sich über ihr erstes Baby. (dr/spot)

29.03.2021 07:16 Uhr

Die ehemalige "Unter uns"-Schauspielerin Nora Koppen hat ein Baby zur Welt gebracht. Sie wurde bereits vor einigen Tagen Mutter eines Sohnes.

Große Freude bei Nora Koppen (31): Die ehemalige „Unter uns„-Schauspielerin hat ihr erstes Baby zur Welt gebracht. Das gab sie auf ihrem Instagram-Account bekannt. Dort postete sie zwei Bilder, auf denen unter anderem die Hand des Neugeborenen zu sehen ist, die ihren Finger umklammert. Dazu schrieb Koppen am Sonntagabend: „Finally! Am 20.03.2021 um 5:54 Uhr ist unser Sohn endlich geboren.“ Den Namen verriet sie allerdings noch nicht.

Es gehe allen gut und sie würden sich aktuell noch ein wenig von der Geburt erholen. Bei ihren Fans und Followern bedankte sie sich für die vielen Nachrichten und Nachfragen und kündigte an, sich bald wieder persönlich in einer Story zu melden. Im Dezember verriet Koppen in einem „Bild“-Interview, dass sie ihr erstes Kind gemeinsam mit ihrem Partner Jan im März erwarte.