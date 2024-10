Stars Kim Kardashian: So geht sie mit Lernschwäche von Tochter Noah um Kim Kardashian hat offen über den Kampf gesprochen, Elternteil eines Kindes mit einer Lernschwäche zu sein. Die 43-jährige Reality-Darstellerin, dessen Tochter North West (11) zuvor enthüllt hatte, dass bei ihr Legasthenie diagnostiziert wurde, teilte in ihren Instagram-Stories ein Video ihrer Freundin Lauren Sánchez, in dem sie in ‚The View‘ über ihr Kinderbuch ‚The Fly Who […]