Sonntag, 26. Juli 2020 14:28 Uhr

Not-OP: Dänischer Prinz Joachim mit Blutgerinnsel im Kopf

Der dänische Prinz Joachim ist in Frankreich notoperiert worden. Wie sein Königshaus bekannt gab, litt er an einem Blutgerinnsel im Gehirn. Sein Zustand sei mittlerweile wieder stabil.

Große Sorge um Prinz Joachim zu Dänemark (51). Wie das Königshaus in Kopenhagen mitteilte, wurde der Sohn der dänischem Königin Margrethe II. (80) am Freitagabend mit einem Blutgerinnsel im Gehirn in ein Krankenhaus eingeliefert. Die sofort stattfindende Not-Operation im französischen Toulouse sei erfolgreich gewesen. Sein Zustand habe sich mittlerweile stabilisiert, seine Frau, Prinzessin Marie (44), sei bei ihm.

Über diese Mitteilung hinaus würde es vorerst keine weiteren Stellungnahmen bezüglich des Gesundheitszustandes des Prinzen geben. Man solle die Privatsphäre des Prinzen achten. Joachim Holger Waldemar Christian, Prinz zu Dänemark, Graf von Monpezat ist auf Platz sechs der dänischen Thronfolge.

Quelle: instagram.com

Seit 2008 ist er in zweiter Ehe mit der Französin Marie Agathe Odile Cavallier verheiratet und hat mit ihr zwei Kinder, Prinz Henrik (11) und Prinzessin Athena (8). Aus erster Ehe mit Alexandra Christina, Gräfin von Frederiksborg (56) stammen die beiden Söhne Prinz Nikolai (20) und Prinz Felix (18).

(dr/spot)