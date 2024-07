2018 erkrankte sie an Krebs Notarzt-Einsatz bei Blythe Danner: So geht es Gwyneth Paltrows Mutter

SpotOn News | 16.07.2024, 12:19 Uhr

Die Schauspielerin Blythe Danner musste am Wochenende bei einem Charity-Event von einem Krankenwagen abgeholt werden. Jetzt gab ein Sprecher ihrer Tochter, Oscarpreisträgerin Gwyneth Paltrow, ein Update über den Gesundheitszustand von Danner.

Es war ein Schockmoment für die Anwesenden einer Wohltätigkeitsveranstaltung in East Hampton im US-Bundesstaat New York. Am Wochenende musste dort für die Schauspielerin Blythe Danner (81) ein Krankenwagen kommen. Zuvor klagte sie vor der dortigen Auktion über Unwohlsein. Jetzt gibt es allerdings Entwarnung: Der Mutter von Oscarpreisträgerin Gwyneth Paltrow (51) gehe es "völlig gut", sie sei "völlig gesund". Das gab ein Vertreter von Paltrows Firma Goop gegenüber dem "People"-Magazin bekannt.

Eine weitere Quelle sagte dem Blatt, dass es bereits vor Ort nicht gefährlich wirkte und die Mediziner Danner in Ruhe untersuchten. Dennoch entschieden sich die herbeigerufenen Helfer dazu, die Schauspielerin mitzunehmen. "Es war noch recht früh auf dem Event und sie saß eine Weile da, während sie ihre Vitalwerte gemessen haben", so der Insider weiter, "es sah nicht so schlimm aus, aber sie haben sie trotzdem mitgenommen."

Danner kämpft bereits seit Jahren gegen den Krebs. 2018 machte sie erstmals öffentlich, dass sie an Mundkrebs erkrankt sei. "Ich fühlte mich plötzlich sehr benommen und vergaß alles", erinnerte sie sich im Jahr 2022 in einem "People"-Interview an die Diagnose zurück. "Und dann spürte ich einen Knoten in meinem Nacken, direkt neben der Stelle, an der Bruce seinen gefunden hatte." Danners Ehemann, Filmproduzent Bruce Paltrow (1943-2002), hatte ebenfalls an einer seltenen Form eines Mundhöhlenkarzinoms gelitten. 2002 starb der Filmproduzent an der Krankheit.

Ihren Kindern, Gwyneth und Jake Paltrow (48), erzählte sie zunächst nichts. "Ich wollte als Mutter weitermachen, und ich wollte nicht, dass sie sich Sorgen machen", erklärte Blythe Danner. "Ich war natürlich sehr schockiert", erinnerte sich ihre berühmte Tochter ebenfalls im Gespräch mit "People". "Es war beängstigend. Und es fühlte sich wirklich unheimlich an, weil es so ähnlich war wie bei meinem Vater", so Paltrow.

"Ich bin froh, dass ich noch lebe"

Heute geht es Blythe Danner besser. Sie hat Chemotherapien, Bestrahlungen und alternative Therapien hinter sich. 2020 unterzog sie sich der dritten Operation. Dabei konnte das Tumorgewebe entfernt werden. "Es ist eine heimtückische Krankheit", sagte die Schauspielerin, die sich für die Oral Cancer Foundation engagiert. "Aber jetzt geht es mir gut und prima. Und ich bin froh, dass ich noch lebe." Sie habe keine Angst vor dem Tod.