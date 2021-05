Nur Freunde? Ben Affleck und Jennifer Lopez sehen sich wieder

Damals waren sie noch "Bennifer": Ben Affleck und Jennifer Lopez im Jahr 2003 - auf dem Plakat dahinter lugte aber schon Jennifer Garner hervor (stk/spot)

01.05.2021 15:30 Uhr

Bahnt sich etwa ein Liebes-Comeback zwischen Ben Affleck und Jennifer Lopez an? Oder sind "Bennifer" einfach nur gute Freunde, die zusammen in Los Angeles abhängen?

Seit Mitte April ist Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez (51) wieder offiziell Single. Ein Ex-Verlobter wird seither offenbar immer wieder mit der 51-Jährigen gesichtet und nein, es handelt sich dabei nicht um den ehemaligen Baseballspieler Alex Rodriguez (45). Stattdessen sei laut „People“ Ben Affleck (48) dabei gesehen worden, wie er Lopez in deren Haus in Los Angeles einen Besuch abgestattet hat. Ist es das Comeback einer alten Liebe, die zwischen 2002 und 2004 unter dem Spitznamen „Bennifer“ bekannt war?

Ganz und gar nicht, will das Magazin aus dem Umfeld der Stars in Erfahrung gebracht haben. „Sie sind Freunde. Sie waren seit jeher Freunde und haben sich im Verlauf der Jahre immer wieder getroffen“, wird die Quelle zitiert. Mit der endgültigen Trennung von J.Lo und A-Rod sowie der Auflösung ihrer Verlobung, welche die beiden am 15. April 2021 bekanntgegeben hatten, habe Afflecks Besuch demnach nichts zu tun. Lopez und Rodriguez waren seit 2017 ein Paar, Affleck datete zuletzt das kommende Bondgirl Ana de Armas (33, „Keine Zeit zu sterben“). Die beiden trennten sich jedoch wieder nach kurzer Zeit Anfang dieses Jahres.

Bewegte Vergangenheit

Affleck und Lopez hatten sich vor rund 20 Jahren am Set des gemeinsamen Films „Gigli“ kennen und lieben gelernt. Im November 2002 verlobten sie sich, die für September 2003 geplante Hochzeit wurde zunächst kurzfristig verschoben und dann komplett abgesagt. 2004 trennten sich die beiden dann, nur ein Jahr später wagte er mit einer anderen Jennifer den Gang vor den Traualtar: Mit Jennifer Garner (49) hat Affleck drei gemeinsame Kinder, ihre Ehe hielt bis 2015.

Bei Lopez ging es nach der Trennung von Affleck sogar noch schneller mit dem Eheglück. Sie heiratete noch 2004 Sänger Marc Anthony (52) – es war bereits ihre dritte Ehe. Aus der Beziehung gingen 2008 Zwillinge hervor, 2011 trennte sich das Paar.