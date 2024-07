Nach Pferdeunfall im Juni Nur kurze Rückkehr? Prinzessin Anne zieht sich wieder zurück

Prinzessin Anne bei ihrem ersten Auftritt nach dem Pferdeunfall. (eee/spot)

SpotOn News | 18.07.2024, 17:11 Uhr

Benötigt Prinzessin Anne noch mehr Genesungszeit nach ihrem Unfall? Nach ersten Auftritten hat die Schwester von König Charles III. nun einige Termine wieder gestrichen.

Doch zu viel für Prinzessin Anne (73)? Obwohl die jüngere Schwester von König Charles III. (75) nach ihrem Pferdeunfall Ende Juni schon wieder den einen oder anderen öffentlichen Auftritt absolviert hatte, sind nun einige ihrer Termine gestrichen worden.

Zwar hat die 73-Jährige am Mittwoch (17. Juli) noch das 4. Bataillon des militärischen Geheimdienstes in der Bulford-Kaserne in Salisbury, Wiltshire, besucht, berichtet "Hello!". Doch auf ihren Besuch folgen nun mehrere Absagen.

Drei Termine sind abgesagt worden

Abgesagt worden ist unter anderem eine Reise nach Schottland Anfang der Woche, um das Leuchtturm-Tenderschiff NLV Pharos zu besichtigen. Auch ihr Termin auf der Brancaster Station im Norden von Norfolk am Donnerstag (18. Juli) hat nicht stattgefunden. Das hat die Organisation National Coastwatch Institution (NCI), von der Anne Schirmherrin ist, gegenüber "Norwich Evening News" bestätigt.

Einen dritten Termin, ein Grillfest des Rugbyvereins London Scottish F.C., hat Anne ebenfalls nicht wahrnehmen können. Das erklärte der Club in einem Beitrag auf seiner Website: "Wir bedauern, mitteilen zu müssen, dass Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Anne nicht mehr an unserem BBQ vor der Saison am 18. Juli teilnehmen wird, da sie nur langsam zu ihren Pflichten zurückkehrt."

Anne erinnert sich nicht an den Pferdeunfall

Am 24. Juni war berichtet worden, dass die Prinzessin nach einem Unfall ins Southmead Hospital in Bristol eingeliefert wurde. Dort musste sie fünf Tage behandelt werden, nachdem sie sich auf ihrem Anwesen in Gloucestershire eine Verletzung zugezogen hatte. Angeblich soll sie von einem Pferd getreten worden sein. Am 12. Juli absolvierte sie erstmals wieder einen öffentlichen Auftritt. Bei dem Pferdeevent in Gloucestershire erzählte Anne, dass sie sich an den Unfall selbst "nicht mehr erinnern" könne.