Zweites Kind in kurzer Zeit Nur neun Monate nach Mavie: Neymar verkündet Geburt seiner Tochter

Fußballer Neymar ist Vater eines Mädchens geworden. (lau/spot)

SpotOn News | 21.07.2024, 12:28 Uhr

Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres ist Fußballprofi Neymar Vater geworden. Tochter Helena folgt auf Baby Mavie, die im Oktober geboren wurde.

Erst im Oktober letzten Jahres hatte der brasilianische Fußballstar Neymar (32) die Geburt seiner Tochter Mavie bekannt gegeben. Doch nur einen Monat später machte seine damalige Freundin Bruna Biancardi, die Mutter von Mavie, die Trennung von dem ehemaligen Barca-Profi öffentlich. Nun hat Neymar ebenfalls auf Instagram die Geburt seines dritten Kindes verkündet. Das Baby Helena wurde demnach bereits am 3. Juli geboren.

Neymar wird innerhalb eines Jahres zum zweiten Mal Vater

"Helena, 3. Juli 2024", schrieb der Fußball-Profi am 20. Juli schlicht auf Instagram, und zeigt dazu eine Reihe von Bildern seiner kleinen Tochter, die offenbar kurz nach der Geburt im Krankenhaus entstanden sind. So hat Neymar auf einem der Fotos seinen Arm um Sohn Davi Lucca gelegt, während die beiden durch eine Glasscheibe auf die kleine Helena schauen, die in einem Kinderbett im Krankenhaus liegt. Auf einem anderen Bild hat Davi sein Geschwisterchen im Arm und sitzt in einem Sessel. Ein niedliches Video zeigt das Kind zudem schlafend.

Helenas Mutter ist das Model Amanda Kimberlly, die auf Instagram ebenfalls die Geburt ihrer Tochter feierte. "Mein Lieblingsmonat, Juli", schrieb Kimberlly dort zu einem Schwarz-Weiß-Foto des Fußes ihres Kindes. Neymars Sohn Davi Lucca stammt aus einer vorangegangenen Beziehung mit seiner Jugendfreundin Carolina Dantas. Der Fußballer läuft gegenwärtig für den Club al-Hilal in Saudi-Arabien auf. Die gerade erst ausgespielte Copa América 2024 verpasste er aufgrund einer Verletzung.