Oana Nechiti: Alicia Beissert braucht den DSDS-Sieg nicht

Mittwoch, 1. Mai 2019 07:37 Uhr

Die 16. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ ging Samstagabend in die letzte Runde und beim Staffelfinale holte sich der 20-jährige Davin Herbrüggen den Sieg. DSDS-Jury Mitglied Oana Nechiti (31) ist sich sicher, dass Kandidatin Alicia-Awa Beissert (21) keinen Sieg braucht, um erfolgreich zu werden.

Im Interview mit „Promiflash“ verkündete Nechiti: “Alicia war eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, nach der ersten Ausstrahlung schon ein Star. Das wird immer so bleiben.” Die Jurorin ist schon lange ein Fan von der 21-Jährigen und prophezeite schon einige Episoden davor, dass Alicia mit oder ohne DSDS ganz groß raus kommen wird. Allerdings sei die Casting-Show eine gute Vorbereitung für die Zukunft.

Quelle: instagram.com



Auch eine gute Vorbereitung war auch „The Voice of Germany„. Denn mit 17 Jahren trällerte sich die junge Sängerin in das Team von Andreas Bourani. Leider brachte ihr das keinen großen Erfolg und sie musste wieder von vorne anfangen. Vielleicht schafft sie es, durch Deutschland sucht den Superstar die Karriereleiter aufzusteigen.

Zweite Chance durch DSDS

Man darf also gespannt sein, ob Oana mit ihrer Vorhersage richtig liegt und man mehr von der DSDS Kandidatin erfahren wird. Nechiti ist sich aber sicher und sieht in ihrer Favoritin ganz viel Potential: ”Man muss einfach mehr von ihr erfahren. So eine wunderbare Frau – das sieht man nicht oft.“

Leider reichte es für Alicia-Awa Beisert nicht aus, um sich an die Spitze von DSDS zu singen jedoch hat sie es geschafft die ehemalige „Let’s Dance“-Tänzerin von sich zu überzeugen und stolz zu machen. Denn die DSDS-Jurorin prallte im Anschluss mit dem Fun-Fakt: “Nur nebenbei: Ich bin die einzige Jurorin, die noch eine Kandidatin mit der goldenen CD im Finale hatte. Als Neuling bin ich schon echt stolz.“