Musik Oasis haben den Blow Monkeys den Schlagzeuger gestohlen

Alan White of Yes - 2016 tour - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.06.2025, 10:00 Uhr

Laut Frontmann Dr. Robert warben die Indierocker der Band dreist den Drummer ab.

The Blow Monkeys verloren ihren Schlagzeuger Alan White an Oasis.

Wie Frontmann Dr. Robert berichtet, tourte er in den Neunzigern durch Japan, wo er von dem Drummer als Teil seiner Live-Band unterstützt wurde. Nachdem der ursprüngliche Oasis-Schlagzeuger Tony McCarroll im April 1995 von Noel Gallagher gefeuert worden war, riet sein Freund Paul Weller dem Gitarristen dazu, Alan in die Band aufzunehmen. Weller selbst hatte zuvor mit Alans Bruder Steve White zusammen gearbeitet und dadurch von dem außergewöhnlichen Talent des Drummers erfahren. Während seiner Japan-Tournee musste Dr. Robert seiner Berichterstattung zufolge mit ansehen, wie sein Bandkollege einen Anruf von Oasis erhielt, die ihn darum baten, sofort zu ihnen nach Großbritannien zu reisen, um in der TV-Show ‚Top of the Pops‘ aufzutreten.

Im Gespräch mit ‚Contact Music‘ erinnert sich Dr. Robert: „Ich tourte damals durch Japan, als Alan White einen Anruf erhielt, er spielte bei mir das Schlagzeug und sie fragten ihn: ‚Willst du unserer Band beitreten? Wir sind Nummer eins und wir machen nächste Woche ‚Top of the Pops‘.‘ Ich sagte: ‚Alan, du solltest besser gehen.'“ Dass er den talentierten Musiker so einfach davonziehen ließ, bereut Dr. Robert heute nicht. „Alan ist anders, er ist wirklich gut darin Songs zu spielen, er war perfekt für Oasis“, stellt er klar. „Man kann es bei ‚Wonderwall‘ wirklich hören, sein Trommeln darin.“