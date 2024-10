"Ihr zankt wie kleine Kinder" Oasis-Witze bei „Saturday Night Live“: Liam Gallagher reagiert pikiert

Liam Gallagher ist anscheinend kein "SNL"-Fan. (stk/spot)

SpotOn News | 14.10.2024, 19:02 Uhr

Im nächsten Jahr steht die mit Spannung erwartete Comeback-Tour von Oasis an. Witze darüber kommen vor allem bei Liam Gallagher offenbar nicht gut an.

Dass sich die Gallagher-Brüder Liam (52) und Noel (57) wirklich zu einer Oasis-Reunion zusammengerauft haben, können einige Fans der britischen Kultband noch immer kaum glauben. Manch ein Konzertkartenbesitzer sorgt sich gar, dass es bis zum Welttour-Auftakt im Juli 2025 erneut zwischen ihnen krachen könnte. In diese Kerbe schlugen nun auch die Macher der US-amerikanischen Comedy-Show "Saturday Night Live" und ließen die Comedians James Austin Johnson (35) als Noel und Sarah Sherman (31) als Liam Gallagher aufeinander los.

Video News

In dem Sketch fragt Colin Jost (42) in seiner Rolle als Nachrichtemoderator, ob es die beiden wirklich schaffen werden, sich bei der Tour nicht an die Gurgel zu gehen. Noel und Liam bejahen und streiten sich daraufhin prompt darüber, wer damit gelassener umgehen würde. "Ihr seid 50 Jahre alt und zankt wie kleine Kinder", stellt Jost schließlich fest. Seine Bitte: "Ich will wirklich, dass das mit eurer Tour klappt, okay? Denn ich habe schon Tickets gekauft und ich will so hart abgehen, dass ich den 'Weißer Junge des Jahres'-Award gewinne."

Das Live-Publikum vor Ort konnte sich über den Sketch bestens amüsieren. Ganz im Gegensatz zu Liam Gallagher. Der war darüber not amused und fragte über seinen offiziellen X-Account kurz, knapp und wohl auch etwas pikiert: "Sollen das etwa Komiker sein?"

Are they meant to be comedians — Liam Gallagher (@liamgallagher) October 13, 2024

Im Sommer 2025 geht es los

Die große "Oasis Live '25"-Reunion-Tour startet am 4. Juli 2025 in Cardiff, es folgen bis 17. August 16 weitere Konzerte – allerdings nur in Großbritannien und Irland. Danach folgen Auftritte in Kanada, den USA sowie Mexiko. Europäische Oasis-Fans vom Festland gucken weiterhin in die Röhre. Noch immer bleiben die Gallagher-Brüder dabei, keine anderen Europa-Shows außerhalb von Großbritannien und Irland zu spielen.

Die Gallagher-Brüder hatten sich 2009 derart überworfen, dass sie ihre Kultband auflösten und mit Solo-Projekten weitermachten. Gerüchte über eine Reunion hielten sich über all die Jahre, am 27. August 2024 kündigten sie schließlich tatsächlich ihr Comeback an.