Obamas, Biebers & Co.: So war der Valentinstag bei den Promis

15.02.2021 17:50 Uhr

In Deutschland hat der Valentinstag nicht mal ansatzweise so einen hohen Stellenwert wie in den USA. Dort gehen die Leute aufs Ganze, um ihren Schätzen einen Liebesbeweis zu erbringen.

Für die meisten von uns ist der Valentinstag ein Tag wie jeder andere, egal ob Single oder vergeben. Für einige ist es aber auch ein Grund, seine Liebsten besonders zu verwöhnen und ihnen noch einmal zu verdeutlichen, wie gern man sie hat. Besonders die US-Promis geben sich größte Mühen mit Geschenken und niedlichen Instagram-Posts! Hier gibt es die süßesten, kitschigsten, ausgefallensten und witzigsten Posts zum Valentinstag.

Barack und Michelle Obama

Der Post von Barack Obama mag simpel gewesen sein, aber dennoch unglaublich süß. Zu einem Bild mit seiner Ehefrau Michelle Obama und den Töchter Malia und Sasha schrieb der ehemalige US-Präsident: „Schönen Valentinstag an die drei, die es immer schaffen mich zum Lächeln zu bringen. Euer blendendes Licht macht alles heller.“ Darauf antwortete Michelle mit einer Liebesbekundung ihrerseits: „Das Leben ist immer schöner mit dir an meiner Seite.“ So romantisch! Bei Facebook kam die Nachricht auf 1,5 Millionen Interaktionen. Auf Instagram erreichte er 2,8 Millionen Likes, landete damit im weltweiten „Valentine“-Ranking aber hinter Model Gigi Hadid (3,3 Millionen).

Gigi Hadid und Zayn Malik

Model Gigi Hadid und ihr Partner Zayn Malik feiern dieses Jahr den ersten Valentinstag als Eltern. Bis zur Geburt von der kleinen Khai wusste keiner so genau, ob „Zigi“, wie Fans das Paar liebevoll nennt, überhaupt noch zusammen waren. Schließlich war es ein ewiges Hin und Her zwischen den Beiden. Aber seit der Geburt des Mädchens zeigen die zwei sich gelegentlich verliebt bei Instagram. Während Gigi unter ein gemeinsames Bild nur „Ich liebe dich“ schrieb, postete sie super niedliche Snaps in ihrer Story!

Hailey und Justin Bieber

Die Biebers haben sich entschlossen, am Valentinstag die Bilder für sich sprechen zu lassen. Mit den Worten „So glücklich, dass du mein Valentinsdate bist“ postete Model Hailey Bieber am Valentinstag einige Bilder von sich und ihrem Ehemann Justin Bieber. Unter anderem ein süßes Bild der Hochzeit und eine Collage mit Paparazzi-Bildern, die eindeutig schon etwas älter ist. Wie süß!

Galerie

Meghan Trainor und Daryl Sabara

Meghan Trainor und Daryl Sabara verbrachten ihren allerersten Valentinstag als Eltern eines kleinen Sohns mit größter Freude. Obwohl der kleine Riley eigentlich am Valentinstag hätte geboren werden sollen, kam er doch schon eine Woche früher. Aber das macht den Eltern überhaupt nichts, wenn man Meghan so schwärmen hört: „Danke dir Daryl für das beste Valentinstag-Geschenk überhaupt!“

Miley Cyrus

Für Miley Cyrus sah der Valentinstag etwas anders aus. Die 28-Jährige ist Single und absolut kein Fan vom Tag der Liebe. In ihrer Instagram-Story verkündete sie, dass ihre Mutter ihr Date sei, ihre Schwester ihr Blumen schenkte und „Du hättest mich haben können, aber du bist dumm“. Auch ihre Posts sind eher genervt: „Fröhlichen schamlos-24-Stunden-masturbieren-während-man-Schokolade-isst-Tag“, schreibt sie unter eine Valentinskarte. „Miley hier, um euch einen schönen Valentinstag mit einer riesigen Menge an Sex zu wünschen!“, sagt ein anderer Post.

Shawn Mendes und Camila Cabello

Dass das Traumpaar Shawn Mendes und Camila Cabello einige Hater hat, ist nichts Neues. Und dass die beiden diese Hater gern mal aufs Korn nehmen, bewiesen sie zuletzt mit einem eher ekligen Kussvideo, in dem die beiden sich quasi gegenseitig auffraßen. Zum Valentinstag hat sich Shawn wieder etwas Albernes überlegt – auf einem Bild küsst er den Fuß seiner Angebeteten. „Ich küsse deinen Fuß, weil ich dich liebe“, schreibt er ganz kreativ dazu. Etwas komisch, aber irgendwie dennoch süß!

Blake Lively und Ryan Reynolds

Ryan Reynolds und Blake Lively sind bekannt für ihre witzigen Geburtstags- und Valentinsgrüße an den jeweils anderen. Auch 2021 sind die beiden ein Pärchen, das sehr gerne rumalbert und die Welt an ihrer Ehe teilhaben lässt. Ryan postet anlässlich des Tag der Liebenden ein Slow-Motion Video seiner Frau, wie sie den Berg runterrodelt, mit der Beschreibung: „Mein ewiges Valentinsdate in der nahen Zukunft.“ Blake ist etwas aufmüpfiger unterwegs. Sie postet ein Video, wie Ryan ihr die Haare färbt mit dem Kommentar „Damals, als ich den Friseur gevögelt habe.“ Schön, wenn man seinen Humor nicht verliert!

Machine Gun Kelly und Megan Fox

Zum Schluß kommt noch ein etwas anderer Valentinsgruß… Sänger Machine Gun Kelly ist seit einiger Zeit mit der Schauspielerin Megan Fox liiert. Die Beiden sind ein ungleiches Pärchen, er wirkt hart und irgendwie böse, sie ist noch immer die Hollywood-Schönheit. Und doch ist das Paar glücklicher denn je. Während Megan einen langen Text schrieb, wie sehr sie ihren Freund vergöttert, offenbarte der Sänger etwas eher ungewöhnliches: „Ich trage dein Blut um meinen Hals“, zusammen mit einer Kette, die mit einer klaren Flüssigkeit und einem Blutstropfen gefüllt ist. Okay…

