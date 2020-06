„Ocean’s Eleven“-Star Carl Reiner ist tot

US-Comedy-Legende Carl Reiner, bekannt unter anderem aus der "Ocean's"-Reihe, ist im Alter von 98 Jahren gestorben. Das gab sein Sohn Rob Reiner bekannt.

Als Trickbetrüger Saul Bloom in der „Ocean’s“-Trilogie hat er sich in die Herzen des Kinopublikums auf der ganzen Welt gespielt. Nun ist US-Comedy-Legende Carl Reiner (1922-2020) tot. Sein Sohn Rob Reiner (73), ebenfalls Schauspieler und Filmemacher, der etwa bei dem Komödienklassiker „Harry und Sally“ (1989) Regie führte, hat die traurige Nachricht auf seinem offiziellen Twitter-Account bekanntgegeben.

„Letzte Nacht ist mein Dad gestorben. Während ich das schreibe, tut mir mein Herz weh. Er war mein großes Vorbild“, twitterte Rob Reiner am Dienstag (30. Juni). Carl Reiner war als Schauspieler, Regisseur, Produzent, Drehbuchautor und Synchronsprecher tätig. Seit den 1950er Jahren stand er auf der Bühne sowie vor und hinter der Kamera. In den 1960er Jahren feierte er mit der „The Dick Van Dyke Show“ große Erfolge.

Last night my dad passed away. As I write this my heart is hurting. He was my guiding light.

— Rob Reiner (@robreiner) June 30, 2020