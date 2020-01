Octomom: Ihre Achtlinge feiern 11. Geburtstag

„Octomom“ oder auch Natalie Suleman wurde weltweit bekannt, als sie 2009 Mutter von acht Kindern wurde, was sie damals zur bereits 14-fachen Mutter machte. Die einzig überlebenden Achtlinge auf der ganzen Welt wurden nun elf Jahre alt.

Natalie Suleman, die einmal „Nadya“ hieß, teilte einen Schnappschuss auf Instagram von der Geburtstagsfeier ihrer acht jüngsten Kids. Die sechs Brüder Noah, Josiah, Jonah, Jeremiah, Isaiah und Makai sitzen mit ihren Schwestern Nariyah und Maliyah an einer langen Tafel und zeigen zwei Finger in Richtung Kamera, die ihr Alter darstellen sollen. Die in der 31. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt zur Welt gekommenen, sind etwas kleiner als Gleichaltrige, sollen aber dennoch sehr liebe, fürsorgliche Kinder sein.

Die 44-Jährige schrieb unter den Geburtstags-Post: „Ihr seid mit die liebsten, mitfühlendsten und fürsorglichsten Menschen, sie ich je kennengelernt habe.“ Wie sehr Suleman ihre Kinder vergöttert wird im folgenden Text klar: „Worte können nicht ausdrücken, wie dankbar ich bin eure Mutter sein zu dürfen und ich danke Gott jeden Tag für das Vertrauen für euch zu sorgen, euer Leben zu formen und euch beeinflussen zu können.“ Alle Kinder inklusive Mutter leben vegan und scheinen eine relativ gute Erziehung zu genießen, wie Octomom 2018 in einem Gespräch mit der „New York Times“ berichtete.

Sie sollen jeden Monat sogar zwei Bücher lesen und offenbar ohne Widerrede ihre Hausaufgaben machen. Vorbildliche Schüler eben.

Die Geschichte dahinter

Octomom gewann an Bekanntheit nachdem sie acht Kinder über künstliche Befruchtung mit einer Samenspende bekam, obwohl die US-Amerikanerin schon sechs Kinder zur Welt gebracht hatte. Dies war angesichts der möglichen Gefahren für Mutter und Kinder damals heftig umstritten. Es war vorgeschrieben einer Frau über 30 nicht mehr als zwei Embryonen einzusetzen. Sie wurde angeblich vom Arzt dazu gedrängt weitere Embryonen einzusetzen. Der behandelnde Arzt verlor darauf seine Lizenz und wanderte aus den Staaten aus.

In den darauffolgenden Jahren schockierte die Skandalfrau mit Drogen- und Alkoholabhängigkeit, teuren Schönheits-OPs, die sie finanziell ruinierten, und einer Karriere im Porno-Business. Suleman war nicht mehr in der Lage Miete zu zahlen und lebte von Lebensmittelgutscheinen des Sozialamts. Schließlich zwang das Jugendamt die 44-Jährige zur Entziehungskur. Das erzählte sie dem „New York Times“-Magazin im Dezember 2018. In dieser Zeit halfen ihr Freunde und Familie mit der Erziehung der 14 Kinder. Damals sagte die in Kalifornien lebende noch, sie würde an einem Buch arbeiten, welches alles aufdecken solle und der Alleinerziehenden die Möglichkeit gäbe sich zu rechtfertigen.

Im Video oben sieht man, wie die Familie den 10. Geburtstag der Acht feierte.

