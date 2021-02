Odenthal-„Tatort“ bleibt unter der Zehn-Millionen-Marke

15.02.2021 10:32 Uhr

Viermal in Folge konnte der "Tatort" am Sonntagabend zuletzt die Marke von zehn Millionen Zuschauern knacken. Beim aktuellen Fall schalteten weniger Menschen ein.

Ein „Rock gegen Rechts“-Konzertveranstalter wird erschossen, obwohl er bei der Polizei um Schutz gebeten hatte: Mit dem „Tatort: Hetzjagd“ schnitten die Ludwigshafener Kommissarinnen Lena Odenthal (Ulrike Folkerts, 59) und Johanna Stern (Lisa Bitter, geb. 1984) am Sonntagabend schlechter ab als die „Tatort“-Fälle in den Wochen davor.

Obwohl es für den Odenthal-Krimi mit 9,16 Millionen Zuschauern (25,6 Prozent Marktanteil) zum Quoten-Tagessieg reichte, verfehlte der „Tatort“ dieses Mal die Zehn-Millionen-Marke. Die hatte die Krimireihe zuletzt viermal hintereinander geknackt.

Am 7. Februar schalteten 10,81 Millionen ein, um den Dresdner „Tatort: Rettung so nah“ zu sehen. Eingeleitet wurde die Quoten-Hoch-Serie zuvor vom Kölner „Tatort: Der Tod der Anderen“, der am 10. Januar 11,19 Millionen Krimifans vor die TV-Geräte lockte. Es folgten der „Tatort: Das ist unser Haus“ aus Stuttgart am 17. Januar mit 10,15 Millionen Zuschauern sowie der „Tatort: Tödliche Flut“ aus Norddeutschland am 24. Januar mit 10,96 Millionen Zuschauern.

(hub/spot)