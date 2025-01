"Privat und in Ruhe" Offen wie nie: Prinzessin Kate verrät Details ihrer Krebsbehandlung

Prinzessin Kate nahm sich am 14. Januar Zeit, dem Team des Royal Marsden Hospital in London zu danken und mit Patienten ins Gespräch zu kommen. (ae/spot)

SpotOn News | 15.01.2025, 12:01 Uhr

Mit dem überraschenden Besuch von Prinzessin Kate im Royal Marsden Hospital am Dienstag wurde nicht nur bekannt, dass sie dort nach ihrer Krebsdiagnose behandelt worden war. Die 43-Jährige offenbarte auch einige bisher unbekannte Details ihrer Behandlung.

Bei ihrem ersten großen Solo-Auftritt seit mehr als einem Jahr hat Prinzessin Kate (43) im Royal Marsden Hospital in London, in dem sie selbst behandelt wurde, so offen wie noch nie über ihre Erfahrungen im Kampf gegen die Krebserkrankung gesprochen.

Ihr wurde warme Kleidung empfohlen

Im Gespräch mit vier Patienten offenbarte sie etwa, wie sie mit einer zermürbenden vorbeugenden Chemotherapie zu kämpfen hatte. "Es ist wirklich hart. Es ist so ein Schock." Die erste Diagnose sei "mit Ungewissheit" verbunden. "Das Verstehen der Diagnose ist eine enorme Informationsmenge, die man als Patient verarbeiten muss. Diese Kontinuität im klinischen Umfeld und zu Hause ist so wichtig."

Die Prinzessin erinnerte während ihres Besuches am 14. Januar aber auch an Ratschläge, die ihr geholfen hatten, und fügte hinzu: "Alle sagten mir, ich solle bitte eine positive Einstellung bewahren, das macht einen großen Unterschied", sagte sie laut "Daily Mail". Außerdem offenbarte sie einen weiteren Tipp, der ihr gegeben wurde: "Als ich hereinkam, sagten alle, ich solle wegen der Nebenwirkungen darauf achten, dass ich alle meine warmen Sachen anhabe."

Kate sprach unter anderem mit Patientin Katherine Field (45) über die Chemotherapie. Angesichts des Chemo-Ports deutete sie auf ihren eigenen Arm und ihre Brust. "Ich habe mich so daran gewöhnt", sagte sie und scherzte, sie habe gezögert, als man ihr sagte: "Sie können es jetzt herausnehmen lassen."

Sie musste Klinik "leise" besuchen

Zum Gefühl der Verbundenheit unter den Patienten erklärte Kate: "Ich musste es privat und in Ruhe tun, aber auf einer Station wie dieser zu sein, muss doch in gewisser Weise beruhigend sein?" Sie merkte zudem an, dass es für sie etwas Neues sei, durch die Vordertür einzutreten, nachdem sie "so viele leise Besuche" gemacht hatte, und fügte hinzu, dass es "ziemlich nett" sei, den richtigen Empfang zu erleben.

Im März 2024 hatte die dreifache Mutter in einem emotionalen Video ihre Krebserkrankung bekannt gegeben, nachdem sie sich im Januar einer nicht näher benannten Operation am Unterleib unterzogen hatte. An welcher Krebsart sie genau litt, wurde nicht veröffentlicht. Im September verkündete sie ebenfalls mit einem Video, dass sie die Chemotherapie erfolgreich abgeschlossen habe. Bei ihrem Besuch im Royal Marsden Hospital dankte sie dem Pflegeteam: "Sie waren fantastisch. Man fühlt sich in guten Händen."

Sie freut sich auf "ein erfülltes Jahr"

Auf Instagram teilte sie anschließend noch mit: "Es ist eine Erleichterung, jetzt in Remission zu sein, und ich konzentriere mich weiterhin auf meine Genesung. Wie jeder, der eine Krebsdiagnose erlebt hat, weiß, braucht es Zeit, sich an eine neue Normalität zu gewöhnen. Ich freue mich jedoch auf ein erfülltes Jahr. Es gibt viel, worauf ich mich freuen kann."