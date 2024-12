Auftritt mit Partner Russell Thomas „Office Siren“-Modetrend: Kim Cattrall begeistert im Anzug

Kim Cattrall und ihr Partner Russell Thomas besuchten am Sonntag eine Veranstaltung in London. (paf/spot)

SpotOn News | 02.12.2024, 11:08 Uhr

Ihr "Sex and the City"-Charakter machte es vor: Kim Cattrall zeigte sich wie Samantha Jones im "Office Siren"-Look. Dem Modetrend folgte sie mit einem schwarzen Nadelstreifenanzug.

Kim Cattrall (68) folgt dem "Office Siren"-Modetrend: Der "Sex and the City"-Star zeigte sich am 1. Advent in einem schwarzen Nadelstreifenanzug bei der Perfect X Dolce & Gabbana Weihnachtsfeier. Das Ensemble aus einem taillierten Blazer und einer Anzughose mit geradem Bein verlieh der Schauspielerin einen starken Look, den wohl auch ihr Seriencharakter geliebt hätte. Sie verzichtete auf ein Top und setzte auf funkelnde Accessoires. Neben einer mit silbernen Steinchen besetzten Tasche trug sie glitzernde Hängeohrringe. Auch ihr natürliches Make-up ließ die Schauspielerin strahlen.

Video News

An ihrer Seite posierte ihr Partner Russell Thomas, mit dem sie seit 2016 liiert sein soll. Der BBC-Tontechniker wählte für die Veranstaltung in London ein graues Jackett und eine graue Hose. Dazu kombinierte er einen hellbraunen Pullover und schokoladenbraune Loafers.

Bekennender Fan des Power Dressing

Wie ihre "SATC"-Figur Samantha Jones hat Cattrall offenbar ein Faible für stylische Business-Looks. Auf ihrem Instagram-Account finden sich zahlreiche Beiträge, in denen sie sich in Anzügen präsentiert, darunter in einem Babyrosa-Ensemble für einen Wimbledon-Auftritt. Besonders sticht jedoch ein karottenorangenes Ensemble aus ihren Posts hervor, in dem sie sich im Januar als Vorreiterin des Fashion-Trends zeigte. Mit silbernen High Heels und dem leuchtenden Anzug sitzt die Schauspielerin auf einem Hotelbett. "Was jetzt?", fragt Cattrell mit einem Kussmund-Emoji in der Caption.

Cattrall war von 1998 bis 2004 in der Serie "Sex and the City" als Samantha Jones zu sehen, die eine PR-Agentur leitet. Auch in zwei Spielfilmen verkörperte sie eine der vier Hauptcharaktere, in dem Spin-off "And Just Like That…" hatte sie nur einen Cameo-Auftritt zum Finale der zweiten Staffel. Eine Rückkehr in der dritten Staffel schloss die Schauspielerin aus. Nachdem ein X-User im Juli schrieb, dass Cattrall scheinbar wieder dabei sein werde, schrieb sie: "Oh, das ist so nett, aber das bin ich nicht."