26.11.2020 12:30 Uhr

Oh la la! Lola ist die Neue bei „Prince Charming“!

Das Gesicht sollte man sich merken! Lola Weippert tauscht ihre Radio- gegen eine Streaming-Karriere und wechselt exklusiv zu TVNOW, dem Streaming-Anbieter der RTL-Gruppe.

Zum Auftakt übernimmt die 24-Jährige die Moderation von „Prince Charming – Das große Wiedersehen“ zur aktuellen 2. Staffel der erfolgreichen „Gay-Dating-Show“ (RTL-Sprech). Darüber hinaus wird sie die 3. Staffel der extra bizarren TVNOW-Erfolgs-Show „Temptation Island – Versuchung im Paradies“ moderieren.

Neue Karriere vor der Kamera

„Ich habe meinen Radio-Job hinter mir gelassen, weil es schon immer mein Ziel war, irgendwann einmal vor einer Kamera als Moderatorin tätig zu sein. Als ich mich für diesen Weg entschieden habe, gab es allerdings noch kein konkretes Angebot“, erzählte sie im Interview mit RTL. „Aber mir war klar, dass ich nicht beides machen kann. Daher habe ich mich dann konsequent für den Weg vor die Kamera entschieden und freue mich nun darauf, Teil von TVNOW zu sein.“

„Verständnis und Toleranz“

Die schöne Lola freut sich jedenfalls wahnsinnig, dass mit „Prince Charming“ ein Thema, „welches lange unter den Tisch gekehrt oder hinter vorgehaltener Hand zur Sprache kam“, nun eine so promintente Plattform habe. „Das ist super wichtig in der heutigen Zeit und ich hoffe, dass sich so noch mehr Verständnis und auch Toleranz gegenüber der LGBTQ+ Community aufbaut.“

Schon sieben Jahre beim Radio

Lola Weippert war die letzten fünf Jahre das Gesicht der Morning Show beim Radiosender BIG FM. Insgesamt war sie nach ihrem Volontariat bei „Antenne 1“ sieben Jahre für den Radiosender tätig. Neben ihrer Radio-Karriere hat sie sich eine loyale Social Media Community von mittlerweile über 315.000 Followern bei Instagram (@lolaweippert) aufgebaut und nutzt ihre Social Media-Reichweite bewusst, u. a. für soziale Engagements.

Sendetermine

„Prince Charming – Das große Wiedersehen“ wird am 14. Dezember auf TVNOW online gestellt. Zwei Wochen später, am 28. Dezember, läuft die Wiedersehensshow bei VOX.

„Temptation Island – Versuchung im Paradies“: Die neueste und 3. Staffel wird im kommenden Jahr auf TVNOW gezeigt.