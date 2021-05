„Old“: Erste Bilder und Trailer zum schockierenden Strand-Thriller

27.05.2021 22:19 Uhr

Seit über zwanzig Jahren prägt Regisseur M. Night Shyamalan mit Filmen wie "The Sixth Sense" oder "Split" das Thriller-Universum des Kinos. Jetzt beweist der Meister außergewöhnlicher Spannungsszenarien sein Genie einmal mehr mit "Old".

Diesmal konfrontiert er seine Protagonisten mit einem der gefährlichsten Gegner menschlichen Lebens – der Zeit. Als sich ein Elternpaar (Gael García Bernal, Vicky Krieps) mit seinen beiden Kindern an einem paradiesischen Strand erholen will, geraten sie in den Bann eines schockierenden Phänomens: Sie werden rasend schnell alt. Am Ende eines Tages wartet auf sie der Tod. Überleben können sie und die anderen Besucher nur, wenn sie das unheilvolle Rätsel dieses Ortes lösen …

Ein beklemmendes Szenario, wenn die Zeit rast

Inspiriert von der hochgelobten Graphic Novel Sandcastle von Pierre Oscar Lévy und Frederik Peeters entfaltet M. Night Shyamalan ein neues beklemmendes Szenario, das sich zutiefst in das Bewusstsein des Publikums eingraben und hoffentlich für einen der Kinohöhepunkte des Jahres 2021 sorgen dürfte.

Zum Leben erweckt wird seine Vision von einem Ensemble hochkarätiger Charakterdarsteller, angeführt von Golden-Globe-Gewinner Gael García Bernal, der seit Amores Perros und Die Reise des jungen Che Zuschauer und Fachpresse begeistert und zuletzt mit der Serie Mozart in the Jungle einen großen Erfolg verbuchte, sowie Vicky Krieps, die neben Daniel DayLewis in Der seidene Faden brillierte und dem deutschen Publikum auch aus der Serie Das Boot bekannt ist.

„Old“ kommt im Juli ins Kino

Sie werden unter anderem unterstützt von Rufus Sewell, dessen Karriere von Kultfilmen wie Dark City bis zu dem Serienhit „The Man in the High Castle“ reicht, Nikki Amuka-Bird (Luther), Abbey Lee (Mad Max: Fury Road, Der dunkle Turm) Embeth Davidtz (Schindlers Liste, The Amazing Spider-Man) und Eliza Scanlen (Little Women).

Geplanter Kinostart ist am 21. Juli.