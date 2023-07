Stars Oli P.: Endlich hat die Angst ein Ende

Oliver Petszokat / Filmpremiere der 23 Staffel der RTL Fernsehserie Alarm fuer Cobra 11 im Kino Cinenova Koeln / gbrci/Geisler-Fotopress / 10/2013 BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.07.2023, 11:00 Uhr

Die Frau des Sängers musste 2020 wegen eines Hirntumors operiert werden. So geht es den beiden heute.

Oli P. und seine Frau Pauline können endlich wieder nach vorne schauen.

Anfang 2020 musste der ehemalige ‚GZSZ‘-Star überraschend um seine Partnerin bangen: Pauline war an einem Hirntumor erkrankt und musste sich im März des Jahres deswegen einer gefährlichen Operation unterziehen. Der Eingriff verlief erfolgreich, doch für das Paar war auch die Phase danach mit einigen Herausforderungen gespickt. „Wir wussten nicht, ob wir als Paar wieder so leben können wie vorher“, verriet Oli, der mit bürgerlichem Namen Oliver Petszokat heißt, jetzt in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Bereits kurz nach der OP stand für den Sänger und seine Frau jedoch fest, dass sie sich nicht unterkriegen lassen werden. „Wir haben uns ins Leben zurückgekämpft“, berichtete er weiter.

Am Freitag (21. Juli) wird Oli P. sein siebtes Studioalbum veröffentlichen. Der Titel der Platte ‚Hey Freiheit‘ nimmt ebenfalls Bezug auf den schwierigen Lebensabschnitt, den er gemeinsam mit Pauline durchgestanden hat. „Für mich ist Freiheit, ein normales Leben mit meiner Frau führen zu können“, erklärt der Berliner im Gespräch mit der dpa weiter. Für sein neues Album nahmen Oli und Pauline übrigens auch ein Duett auf.