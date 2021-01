02.01.2021 18:30 Uhr

Oliver Geissen holt die 80er zurück

Schrill, verrückt, kultig – und so beliebt wie eh und je! Ob Serien, Musik oder Mode: Die Einflüsse der 80er sind aus unserer heutigen Popkultur nicht wegzudenken. Wie also könnte man das neue Jahr 2021 besser starten als mit einem bunten Throwback in das kultige Jahrzehnt?

Moderator Oliver Geissen präsentiert am Samstag, 2. Januar 2021, um 20:15 Uhr die erfolgreichste Musik der Achtziger Jahre und schwelgt zusammen mit seinen Gästen in Erinnerungen an Ereignisse aus Gesellschaft, Technik, Kino, Sport, Politik und vielem mehr. Nicht zuletzt die Showacts bringen das Gefühl dieses besonderen Jahrzehnts direkt ins Wohnzimmer!

Die Eighties sind immer noch im Trend!

Was war das beliebteste Spielzeug in den 1980er Jahren? Welche Serie hat einfach jeden gefesselt? Und welche Songs erleben gerade ein absolutes Revival? „Die 80er Show“ lädt zum Erinnern ein – und zeigt: Die Eighties sind auch heute voll im Trend!

Moderator Oliver Geissen präsentiert neben einem Ranking der zehn erfolgreichsten Songs und Alben der 80er Jahre Geschichten aus unterschiedlichsten Themengebieten und begrüßt prominente Gäste wie Tennis-Legende Boris Becker, Musiker Giovanni Zarrella sowie Mutter-Sohn-Gespann Verona Pooth und San Diego Pooth.

Eine Zeitreise in die 80er!

Hier plaudern sie aus dem Nähkästchen: Wie hat Verona Pooth ihre Anfänge als Model in den schrillen Eighties erlebt? Welche prägenden Erlebnisse verbindet Giovanni Zarrella mit den 80ern? Und wie fühlte sich der legendäre Wimbledon-Sieg 1985 für Boris Becker an, der ihn zur Legende machte?

Gemeinsam lachen wir über kultige Werbespots der 80er und kommen bei Film-Klassikern wie „Dirty Dancing“ und „Zurück in die Zukunft“ ins Schwärmen. Ausgefallene Studioaktionen bringen Erinnerungen an kultige TV-Shows, Styling-Sünden und ganz große Events zurück!

Die Frau hinter einem legendären Kleid

So feiert „Herzblatt“ ein Revival – zitiert mit einem gewissen Augenzwinkern… Wir verneigen uns vor der Kultsendung „Spitting Image“ – samt Dieter Bohlen-Puppe, gesprochen von Matze Knop. Und auch eine „Neuauflage“ von „Der Preis ist heiß“ darf nicht fehlen.

Außerdem lernen wir Elizabeth Emanuel kennen, die in den 80ern einen ganz besonderen Job hatte, über den sie jahrzehntelang nicht sprechen durfte: Sie designte und schneiderte das Hochzeitskleid von Lady Diana, das weltweit rund 700 Millionen Menschen sahen!

Die größten Hits dieser Ära

Showacts begrüßen das neue Jahr mit dem Sound der Eighties! Maggie Reilly performt ihren Hit „Moonlight Shadow“ und Joachim Witt präsentiert „Goldener Reiter“ – der auch fast 40 Jahre nach seiner Veröffentlichung nichts von seiner NDW-Magie verloren hat.

Das Erfolgsproduzenten-Duo Gestört aber GeiL und Giovanni Zarrella zeigen, dass sich 80er-Hits auch immer bestens für eine Neuauflage eignen. So performt Zarrella den Titelsong seines kommenden Studioalbums „Ciao!“ – die gleichnamige erste Single-Auskopplung ist ein Italo-Cover des Kulthits „Live is life“. Und Gestört aber GeiL präsentieren uns ihr Cover des Phil Collins-Klassikers „Another day in Paradise“.