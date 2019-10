Oliver Pocher: Babygeschlecht ausgeplaudert?

Erst am Samstag gaben sich Comedian Oliver Pocher (41) und Model-Freundin Amira Aly (26) das große Ja-Wort. Nachwuchs steht bei den beiden schon länger ins Haus – genauer gesagt ist Amira bereits hochschwanger. Hochzeit an einem Traumstrand auf den Malediven und baldiger Nachwuchs – für den TV-Profi scheinbar so aufregend, dass er sich in einem Interview auf dem roten Teppich doch tatsächlich verplappert haben soll.

Die Frage, ob es denn schon einen Namen für den Nachwuchs gäbe, wurde dem blonden Spaßvogel scheinbar zum Verhängnis. „Ja, wir nennen ihn Gala”, gab Oli vor den Kameras an. IHN? Werden die brünette Schönheit und der 41- Jährige also Eltern eines Jungen?

Ein Reporter fragt nach und bringt den gebürtigen Hannoveraner damit ziemlich ins Straucheln. „Ja, wenn es ein Mädchen wird nennen wir sie Instyle”, versuchte sich der Moderator noch zu retten. Mehr schlecht als recht, denn er sah auf die Rückfrage des Journalisten doch ziemlich ertappt aus.

Quelle: instagram.com

Keine Geschlechtertrennung

Trotzdem bleibt abzuwarten, ob es nun ein kleiner Oli oder eine kleine Amira wird. Anhand der Instagram-Bilder von der Erstausstattung für das erste Kind des Paares, lassen sich keine handfesten Hinweise auf das Geschlecht ziehen. Das liegt wohl auch daran, dass sich die beiden und besonders die 26-jährige offen gegen die Geschlechterrollen stellen.

In einem Post Anfang Oktober schrieb die Österreicherin von einem Erlebnis in einem Kindergeschäft. Sie beobachtete dort ein Gespräch zwischen einer fremden Mutter und ihrem etwa zweijährigen Sohn. Zu der Schilderung schrieb sie: „Leute und Eltern da draußen- was soll diese absurde ,Geschlechtertrennung’? Habt ihr Angst das euer Kind einen ,Schaden’ abbekommt weil es mit einem falschen Spielzeug spielt?”.

Das typische Rollenmodell ist nicht nur für das brünette Model längst überholt, auch wenn es vor allem den Medien besser gefallen würde, wenn anhand der Baby-Ausstattung schon vorher öffentlich würde, ob das Paar Junge oder Mädchen erwartet. Da heißt es wohl abwarten, aber nicht mehr allzu lang, denn der Countdown läuft ja schon.