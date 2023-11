Stars Oliver Pocher: Er würde nichts ändern

Bang Showbiz | 08.11.2023, 10:00 Uhr

Oliver Pocher würde seine öffentliche Trennung noch einmal genau so machen.

Der Komiker war in den letzten Monaten viel in den Schlagzeilen, nachdem die Trennung von seiner Ehefrau Amira Pocher öffentlich wurde. Das Ex-Paar gab diese Entscheidung gemeinsam bekannt und versuchte zunächst, weiterhin befreundet und ein berufliches Team zu bleiben. Nach den Vorwürfen, dass Amira Oliver betrogen haben soll, hat sich das aber geändert. Dass die Trennung so öffentlich und vor aller Augen abließ, stört Oliver dabei nicht.

Im Interview mit RTL verriet Olli jetzt: „Ich bin einfach so, wie ich bin und so agiere ich auch.“ Über die öffentliche Natur seiner Trennung fügte er hinzu: „Ich würde fast alles genau so wieder machen, weil ich mir in der Hinsicht einfach sehr treu geblieben bin und ich würde sehr wenig ändern.“ In dieser Situation, wie in jeder anderen auch, nutze er vor allem seine Comedy, um den Schmerz zu verarbeiten.

Zuletzt waren Berichte aufgekommen, dass Amira in dem Autor und Motivationscoach Biyon Kattilathu bereits einen neuen Partner gefunden hat. Danach kam heraus, dass sie Oliver auch bereits vorher schon mit diesem betrogen haben soll.