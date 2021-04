Oliver Pocher macht sich hier so richtig lustig über Heidi Klum

03.04.2021 20:30 Uhr

Oli Pocher kann's nicht lassen - er liebt es, sich über andere Stars und Sternchen lustig zu machen und wird dafür auch noch im Netz gefeiert. Und das zu Recht, denn auch sein neuester Clip ist zum Schießen komisch!

Heidi Klum ist inzwischen bekannt dafür, sich auf Instagram fast nur noch halbnackt zu zeigen. Da wird mal eben ein heißer Strip für Ehemann Tom Kaulitz im heimischen Badezimmer aufgeführt oder ein sexy Tanz im Bikini, um den April zu begrüßen (das alles übrigens bei ausgeschalteter Kommentarfunktion).

Und eben dieser kleine Frühlingstanz im knappen Zweiteiler nahm Oliver Pocher zum Anlass, das Ganze großartig zu parodieren. Ob er sich diese Idee vielleicht von US-Komikerin Celeste Barber abgeguckt hat, die für ihre urwitzigen Model-und Influencer-Parodien inzwischen berühmt geworden ist?

Sexy Tanz von Heidi Klum vs. sexy Tanz von Oli Pocher

In einem aktuellen Instagram-Beitrag von Pocher ist erst Heidi Klum zu sehen, wie sie sich zu Musik verführerisch vor der Kamera bewegt, immer wieder sinnlich ihre blonden, langen Haare hin und her schmeißt und ihren Körper gaaaanz langsam dreht und wendet. Da dachte sich Oli wohl: Das kann ich auch! Im knallroten Bikini, der perfekt sitzt und die sexy Kurven des Comedians so richtig betont, tänzelt er betörend durchs Bild. Die blonde Perücke darf natürlich nicht fehlen.

Promis und Fans feiern den Clip

Auch die Promis feiern den Influencer-Basher für seine gelungene Perfomance, die Heidis in nichts nahe steht. Ilka Bessin schreibt zum Beispiel: „Ich finde, der rote Bikini steht Heidi Klum nicht“. Und Chris Tall schreibt: „Es ist wirklich unangenehm. Und danach kommt Oli Pocher“. Pochers Follower lieben ihn ohnehin schon für seine Clips und seine „Bildschirmkontrolle“, doch dieser lustige Clip sorgt noch mal für Extralacher in seiner Fan-Gemeinde. „Mir persönlich gefällt die zweite Variante ja besser“ schreibt unter anderem ein User.

Also wir können sowieso kaum einen Unterschied ausmachen.