Stars Oliver Pocher: Nach Trennung ohne Ehering unterwegs

Oliver Pocher at Jurassic World Premier Cologne May 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.10.2023, 10:00 Uhr

Oliver Pocher scheint einen Schlussstrich gezogen zu haben.

Der 45-jährige Entertainer und seine 31-jährige Noch-Ehefrau Amira Pocher trennten sich vor einigen Wochen, nachdem es bereits monatelang Gerüchte um eine mögliche Ehekrise gegeben hatte. Es wurde bekannt, dass es Amira war, die am Ende die Trennung wollte. Oliver versuchte zunächst, an ihrer Beziehung festzuhalten, gibt sich aber nun offenbar endgültig geschlagen. Er hat sogar schon seinen Ehering abgelegt.

Beim ‚Promi-Rutsch-Battle‘, das am Donnerstag (12. Oktober) stattfand, wurde der Komiker ohne den Ring am rechten Ringfinger gesehen. Bei der lustigen Charity-Veranstaltung für die Bambi Stiftung rutschte Pocher in 4,6 Sekunden die 33 Meter lange Rutsche in der Europa Passage in Hamburg herunter und hatte dabei offensichtlich Spaß. Auch den Spruch von Moderatorin Gülcan Kamps, die Pocher mit den Worten ankündigte, dass nun auch Kinder und Menschen über 1,30 Meter rutschen dürfen, nahm er mit viel Humor.

Wer aber genau hinsah, konnte entdecken, dass der Auftritt wohl doch nicht so einfach und lustig für Pocher war. Allem Anschein nach war es nämlich sein erster öffentlicher Auftritt ohne seinen Ehering. Ein Zeichen der Akzeptanz? An Amiras 31. Geburtstag Ende September hatte Oliver noch einen Beitrag gepostete, in dem er ihr gratulierte. Darin hatte er geschrieben, dass er gerne weiter an Amiras Seite geblieben wäre, aber wohl als Partner versagt habe: „Ich habe es schmerzlich verstanden und werde es akzeptieren (müssen).“