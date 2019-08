Oliver Pocher streitet sich im TV mit AfD-Politiker

Donnerstag, 1. August 2019 20:41 Uhr

Ein Comedian zeigt Haltung: Im Twitterzoff zwischen Oliver Pocher und einigen AfD-Politikern gibt es neue Bewegung. Auf Einladung von RTL haben sich der Comedian und Dr. med. Martin Vincentz, AfD-Abgeordneter im NRW-Landtag, heute im Studio von „Guten Morgen Deutschland“ zu einem Streitgespräch getroffen.

„Die Ausfälle sind bei euch einfach am höchsten“, so Pocher in dem am Donnerstag aufgezeichneten Streitgespräch. „Wenn ich alles von euch kommentieren würde (…), komme ich ja nicht aus dem Twittern raus“, erklärte er. Dazu Dr. med. Martin Vincentz: „Ich habe manchmal den Eindruck, da wird auch mal viel mit kokettiert: ‚Der AfD gebe ich mal einen mit – das gibt so ein bisschen gratis Applaus'“, so der Landtagsabgeordnete.

Pocher platzte der Kragen

Auslöser der jüngsten Auseinandersetzungen bei Twitter waren Tweets von Alice Weidels und anderer AfD-Politiker zur Wahnsinns-Tat des mutmaßlichen ICE-Schubsers Habte A. aus Eritrea. Der Familienvater hatte am Frankfurter Hauptbahnhof einen Achtjährigen vor einen einfahrenden Zug gestoßen. Für den Jungen kam jede Hilfe zu spät.

Weidel kommentierte dies mit den Worten: „Schützt endlich die Bürger unseres Landes – statt der grenzenlosen Willkommenskultur!“ Pocher platzte daraufhin der Kragen. Er bezeichnete den Tweet zunächst als „dumm und ekelhaft“, lieferte sich dann einen viralen Schlagabtausch mit der AfD-Co-Vorsitzenden und zwei weiteren Politikern der Rechtspartei. Einer davon ist Karsten Woldeit. Der sagte gegenüber RTL: „Ich begrüße es grundsätzlich, wenn sich Personen des öffentlichen Lebens an politischen Debatten beteiligen. Wenn es allerdings um so ein hochsensibles Thema, wie den Mord eines Kindes geht, sollte man als Comedian eventuell mehr Fingerspitzengefühl zeigen und nicht gleich eine politische Partei mit Beleidigungen überziehen.

Das komplette Streitgespräch zeigt „Guten Morgen Deutschland“ am Freitag.