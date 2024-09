Kein Ende in Sicht Amira Aly und Oliver Pocher: Ihr Rosenkrieg dauert nun schon ein Jahr Vor einem Jahr, am 31. August 2023, bestätigten Amira und Oliver Pocher in ihrem damaligen Podcast ihre Trennung. Seitdem sorgten sie für viele Schlagzeilen – und der Rosenkrieg ist noch längst nicht vorbei.