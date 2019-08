Oliver Pocher will Laura Müller als Moderatorin sehen: „Gibt’s noch Karten?“

Michael Wendler (47) verkündete vor wenigen Tagen eine tolle Neuigkeit: Seine Teenager-Freundin Laura Müller (19) wird erstmals als Moderatorin auf der Bühne stehen und Moderator Frank Neuenfels als Sidekick unterstützen.

Diese „spektakulären“ News, wie Michael Wendler es selbst nennt, kündigte er via Instagram wie folgt an: „Laura Müller moderiert erste Show und nicht irgendeine sondern das Michael Wendler Konzert in der Turbinenhalle Oberhausen am 28.9.2019 zusammen mit Frank Neuenfels.“

Warum spricht der eigentlich ständig in der dritten Person von sich?

Oliver Pocher will eine Karte

Das neue großartige Engagement von Laura Müller ging auch an Comedian Oliver Pocher nicht vorbei – augenscheinlich bekennender Wendler-Fan. Er ließ es sich nicht nehmen, das Bild von seinem Lieblings-Schlagersänger zu kommentieren. Achtung, Ironie an: „Super! Wie ist sie an den Job gekommen? Gibt’s noch Karten?“ Ironie aus!

Quelle: instagram.com

In den Kommentaren feiern seine Follower den Kommentar und einer schreibt: „Für Dich hat der Herr Wendler ein Gold VIP Ticket übrig. Dann gibt es ihn und Laura zum anfassen.“

Nur zur Info: Für das Konzert vom Wendler, lieber Oliver Pocher, gibt es selbstverständlich noch Karten. Die sind für erschwingliche 30,85 Euro zu haben und versprechen einen Abend voller mitreißender Wendler-Musik und ganz sicher unterhaltsamen Moderationen von Quereinsteigerin Laura Müller.

