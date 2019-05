Oliver Pocher wird zum 4. Mal Papa

Samstag, 11. Mai 2019 13:25 Uhr

Comedian und Tausendsassa Oliver Pocher, der gerade den RTL-Tanztempel „Let’s Dance“ aufmischt, wird zum vierten Mal Vater! Das verriet Amira Aly, die neue Freundin an seiner Seite.

Der 41-Jährige Spaßvogel und seine Freundin Amira Aly werden Eltern. Das Model veröffentlichte heute eine Collage auf ihrem Instagram-Account, auf der zwei Sicherheitsnadeln zu sehen sind. In der einen befindet sich eine weitere kleine. Dazu gab’s einen Minikommentar mit dem Wörtchen „soon“ für „bald“.

Damit machte die 26-Jährige die Österreicherin mit ägyptischen Wurzeln ihre Schwangerschaft öffentlich. Oliver Pochers Management habe die Schwangerschaft auf Anfrage der ‚Bild‘-Zeitung bestätigt. Die Ankündigung überrascht: Das Paar war erst im November 2018 erstmals öffentlich aufgetreten.

Quelle: instagram.com

Pocher hat bereits drei Kinder aus einer Beziehung mit Model und Designerin Alessandra Meyer-Wölden, mit der er von 2009 bis 2013 liiert war. Das Paar hatte 2010 geheiratet. Beide haben zusammen eine neunjährige Tochter und siebenjährige Zwillingssöhne. Nach der Trennung zog Meyer-Wölden in die USA und brachte März 2017 erneut Zwillinge zur Welt.

Irre Show bei „Let’s Dance“

Pocher und seine Tanzpartnerin Christina Luft präsentierten am Freitagabend in der siebten Show von „Let’s Dance“ eine Tanzszenen aus „Pulp Fiction“. Wie Vincent Vega präsentierte der Star einen putzigen Jive zu „You Never Can Tell“ von Chuck Berry. Das Publikum war wie immer begeistert. Kommentar von Scharfrichter LLambi, Pocher sei „leicht aus dem Rhythmus“ – aber Pocher grätscht dazwischen: „Das sehen die Zuschauer doch nicht!“