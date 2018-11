Oliver Pocher zeigt sich offiziell mit seiner neuen Begleitung

Sonntag, 11. November 2018 09:55 Uhr

Spaßgranate Oliver Pocher (40) hat offenbar eine neue Begleiterin. Manche Medien reden leichtfertig gar von „neuer Freundin“. Und die durfte nun auch jeder sehen, wer es wollte. Der beliebte Tausendsassa zeigte sich mit Amira Aly am Samstagabend.

Die bildhübsche 26-jährige – ausnahmsweise mal nicht blond wie ihre Vorgängerinnen – begleitete den Comedian und Moderator auf eine Gala zu Gunsten der McDonald’s Kinderhilfe Stiftung in den Bayrischen Hof in München. Die Österreicherin Amira Aly wurde schon auf dem Oktoberfest mit Herrn Pocher gesichtet. Jetzt sagte sie der Münchener ‚Abendzeitung‘: „Das ist hier der erste öffentliche gemeinsame Auftritt“. Das Blatt zitierte den umtriebigen Showman: „Letztes Mal bin ich noch durch die Küche in das Event und jetzt zum ersten Mal ganz offiziell“.

Fotomodel und Visagistin

Aly wohnt wie Pocher in Köln, und ist als Fotomodel und „zertifizierte Hair & Make up Artistin“ bekannt. Oliver Pocher war zuvor mit Tennisspielerin Sabine Lisicki zusammen. Mit deren Vorgängerin Alessandra Meyer-Wölden hat er drei Kinder.

Während die schöne Aly ein Foto vom roten Teppich auf ihrer Instaseite postet, trommelt Oliver auf seinem Account zuletzt als Jerome Boateng für seine aktuelle Tour „Social Media Bitch“. (KT)