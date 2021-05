Oliver Pochers Show „Pocher – gefährlich ehrlich!“ wird eingestellt

Oliver und Amira Pocher in der Show "Pocher vs. Influencer". (jom/spot)

31.05.2021 16:43 Uhr

Oliver Pochers Late-Night-Show "Pocher - gefährlich ehrlich!" wird eingestellt. Laut RTL stehe man mit dem Comedian jedoch "im weiteren kreativen Austausch über andere gemeinsame Projekte".

Comedian Oliver Pocher (42) kehrt nicht mit seiner Late-Night-Show „Pocher – gefährlich ehrlich!“ (auch via TVNow) zurück. Das Aus der Sendung nach vier Staffeln bestätigte ein RTL-Sprecher auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news: „Wir hatten mit der Sendung viel Spaß und Freude, werden jedoch mit dem Format ‚Pocher – gefährlich ehrlich‘ nicht weitermachen.“ Der Sender befinde sich derzeit mit Oliver Pocher „im weiteren kreativen Austausch über andere gemeinsame Projekte“.

Oliver Pocher kommentierte in der Show, die ihre Premiere im Mai 2020 feierte, gemeinsam mit Ehefrau Amira Pocher (28) das aktuelle Zeitgeschehen. Thematisiert wurden unter anderem die Corona-Pandemie, Verschwörungstheoretiker und die Arbeit von Influencern. Pocher wird nach dem Ende der Show seinen Fans mit seinen anderen Projekten treu bleiben. So betreibt er mit seiner Ehefrau den Podcast „Die Pochers hier“, hat eine Instagram-Serie namens „Bildschirmkontrolle“ und moderiert die RTL-Show „5 gegen Jauch“. Ab Mitte August 2021 will der Comedian, ebenfalls unter dem Motto „Gefährlich ehrlich“, auf Tour gehen.

Weitere Late-Night-Show verabschiedet sich

Ende April hatte RTL angekündigt, auch die Late-Night-Show „Täglich frisch geröstet“ von Streamer und Moderator Jens „Knossi“ Knossalla (34) einzustellen. Der Sender setze „nach der Testphase auf neue Show-Ideen“, hieß es in einem Statement. Man wolle sich auf andere frische Projekte konzentrieren. Knossi habe aber „einen super Job gemacht“. Produzent der Show war Fernseh-Ikone Stefan Raab (54).