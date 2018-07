Oliver Sanne hat eine Neue

Dienstag, 24. Juli 2018 14:10 Uhr

Oliver Sanne ist wieder verliebt. Der 31-Jährige fand bei der RTL-Kuppelshow ‚Der Bachelor‘ in Liz Kaeber nicht die erhoffte große Liebe und auch seine spätere Beziehung mit Vivien Konca scheiterte.

Nun ist der Frauenschwarm jedoch wieder in festen Händen. „Ja, es stimmt. Ich habe kürzlich jemanden kennengelernt“, verrät er gegenüber der Webseite ‚Vip.de‘. Alle Fans, die auf weitere Details zur neuen Liebe des Stars gehofft hatten, werden jedoch enttäuscht. „Mehr möchte ich dazu aber noch nicht sagen“, erklärt er so.

Das Promiportal berichtet jedoch, dass Olivers neue Herzensdame gerade ihren Master in Fitness-Ökonomie macht und somit die Interessen ihres sportbegeisterten Schatzes teilt. Schließlich ist auch Oliver Fitnesstrainer und postet auf Instagram gerne Highlights aus seiner Workout-Routine.

Quelle: instagram.com

Fernbeziehung

Außerdem soll die talentierte Schönheit musikalisch sein und gerne Klavier spielen. Einziger Wehrmutstropfen: Die beiden führen momentan eine Fernbeziehung, da Olivers Flamme nicht wie er in Düsseldorf wohnt, sondern einige hundert Kilometer entfernt. Auch optisch ist die Blondine ein Blickfang und passt perfekt ins Beuteschema des ehemaligen Mr. Germany. Auf Bildern strahlen beide glücklich in die Kamera – es könnte also nicht mehr lange dauern, bis Oliver seine Liebste der Öffentlichkeit präsentiert. (bang)