19.12.2020 09:22 Uhr

Olivia Culpo: Klopapier auf dem Wunschzettel

Olivia Culpo wurde einst eine Rolle Toilettenpapier zu Weihnachten geschenkt. Die Ex-Miss Universe schießt wohl den Vogel für das ungewöhnlichste Weihnachtsgeschenk ab.

Wie sie verrät, habe die Corona-Pandemie ihren Blickwinkel auf das ungewöhnliche Präsent allerdings ziemlich verändert.

„Dieses Jahr hätte ich es wahrscheinlich auf meinen Wunschzettel gepackt!“, scherzt die 28-Jährige mit Blick auf die gewaltige Nachfrage nach dem Toilettenutensil.

Gutscheine zum Fest

Im Gespräch mit „Page Six Style“ enthüllt Olivia Culpo außerdem ihre Must-Haves für die Weihnachtssaison. Dazu würden Kaschmir, Kerzen und eine endlose Sammlung an Weingläsern gehören. „Bin ich die einzige, die das Gefühl hat, Weingläser jedes Jahr ersetzen zu müssen?“, sagt sie. Und was schenkt die hübsche Brünette selbst ihren Lieben besonders gerne zum Fest? Mit Restaurant- oder Massagegutscheinen könne man nichts falsch machen, ist sich das Model sicher. „Sie enttäuschen nie!“, erklärt sie.

Zu viel geschminkt

Allzu viele Make-up-Artikel stehen wohl nicht auf der Wunschliste des Stars.

So enthüllte Olivia kürzlich, dass sie ihre alten Looks inzwischen viel „zu übertrieben“ findet. „Wenn ich mir jetzt diese Bilder ansehe, weiß ich nicht einmal, wer diese Person ist, weil es einfach zu viel war“, offenbarte sie gegenüber ‚Vogue‘. „Ich bin kein großer Fan davon, sein Gesicht so sehr zu verändern, dass man einen nicht mehr wiedererkennt.“