Olivia Jade Giannulli: Endlich Statement zum Uni-Bestechungsskandal

Olivia Jade Giannulli bricht im Uni-Bestechungsskandal ihr Schweigen. Die Tochter von Lori Loughlin und Mossimo Giannulli hat sich im Interview zu ihren Eltern geäußert, die derzeit ihre Haftstrafen absitzen.

Olivia Jade Giannulli (21) muss derzeit ausharren und darauf warten, dass ihre Eltern Lori Loughlin (56) und Mossimo Giannulli (57) das Gefängnis wieder verlassen können. Beide wurden im Uni-Bestechungsskandal schuldig gesprochen. Erstmals hat die Tochter des Paares in einem Interview offen über den Fall gesprochen, bei dem ihre Eltern für sie Bestechungsgeld für die Aufnahme an einer Uni gezahlt haben. „Es war schwer. Niemand will seine Eltern ins Gefängnis gehen sehen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir jetzt weitermachen und nach vorne schauen“, erklärte die YouTuberin nun in der Facebook-Show „Red Table Talk“ von Jada Pinkett Smith (49).

Sie versuche, sich nicht selbst als Opfer darzustellen, sagte Giannulli in dem Interview weiter. „Ich will kein Mitleid – ich verdiene kein Mitleid. Wir haben versagt. Ich möchte nur eine zweite Chance, die lautet: ‚Ich erkenne, dass ich es vermasselt habe.'“ Da sie 21 sei, denke sie, „dass ich eine zweite Chance verdient habe, mich selbst zu erlösen und zu zeigen, dass ich gewachsen bin.“

Zu ihren Eltern habe sie aufgrund von strengen Covid-19-Bestimmungen derzeit keinen Kontakt. Gerade zu ihrer Mutter, die sie als ihre „beste Freundin“ bezeichnet, fehle ihr der Kontakt sehr, sagte Giannulli. „Ich weiß, dass sie stark ist und dass es auch positiv ist, dass sie gerade da drin ist.“ Loughlin könne so alles überdenken, was passiert sei, und herausfinden, was sie dadurch gelernt habe. „Ich denke, das wird hoffentlich somit am Ende ein Segen sein.“

Gegenüber ihren Eltern habe sie nie Wut verspürt, da sie besonders am Anfang gar nicht verstanden habe, was sie falsch gemacht hätten. Sie habe in ihrer eigenen Blase gelebt und erst später verstanden, warum die Leute so verärgert gewesen seien. „Ich weiß, dass die beiden gute Menschen sind und ich werde sie nicht für den Fehler verurteilen, für den sie derzeit den Preis zahlen.“

Mehrmonatige Haftstrafen

Lori Loughlin trat Ende Oktober ihre zweimonatige Haftstrafe an. Dazu muss sie noch 150 Sozialstunden ableisten und 150.000 US-Dollar zahlen. Auch ihr Ehemann Mossimo Giannulli wurde in dem Fall schuldig gesprochen. Ihm wurden fünf Monate im Gefängnis aufgebrummt, zudem sind bei ihm 250 Sozialstunden und 250.000 US-Dollar Geldstrafe fällig. Seine Haftstrafe trat er Mitte November an.

Das Ehepaar, das seit 1997 verheiratet ist, bekannte sich des Betrugs schuldig, 500.000 Dollar gezahlt zu haben, um seine Töchter Kinder Olivia Jade und Isabella Rose (22) an die University of Southern California zu bringen.

In this RTT exclusive interview Olivia Jade, the popular beauty influencer and youngest daughter of Full House Actress… Posted by Red Table Talk on Tuesday, December 8, 2020

