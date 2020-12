16.12.2020 13:11 Uhr

Olivia Jones fällt für „Schlag den Star“ aus

Olivia Jones kann am Samstag nicht wie geplant bei "Schlag den Star" gegen Sonja Zietlow antreten. Wie spot on news erfuhr, ist die Drag-Queen erkrankt. "Ich fühle mich seit Tagen kraftlos", so Jones.

Olivia Jones (51) hätte am kommenden Samstag in der ProSieben-Show „Schlag den Star“ gegen Moderatorin Sonja Zietlow (52) antreten sollen. Doch daraus wird nichts: Wie der Sender der Nachrichtenagentur spot on news mitteilte, fällt die Drag-Queen aus. Der Grund: Sie ist krank. „Ich könnte mir vor Wut in den A… beißen, aber dazu bin gerade noch weniger in der Lage als sonst“, lässt sich Jones zitieren. Für den Nachmittag kündigte die Drag-Queen eine Erklärung auf ihrem Facebook-Account an.

„Ich fühle mich seit Tagen krank und kraftlos, hatte die Hoffnung, dass es bis Samstag besser wird, aber bislang ist das nicht der Fall“, so Jones weiter. Sie habe einen grippalen Infekt und ihr Arzt habe ihr erklärt, es sei unverantwortlich, in diesem Zustand anzutreten: „Er meint, mit einer Grippe wäre nicht zu spaßen, ich müsse mich auskurieren.“ Weil sie sich auf das Duell gefreut habe, sei sie nun „total enttäuscht, wütend und traurig“.

Wie eine Sendersprecherin darüber hinaus bestätigte, gibt es aktuell noch keinen Ersatz für Olivia Jones. Man suche momentan noch nach einer Gegnerin für Sonja Zietlow. Ob diese Aufgabe so einfach sein wird, bleibt abzuwarten. Immerhin gilt die Dschungelcamp-Moderatorin als intelligent und sportlich. Wer wird sich mit ihr ins Duell trauen?

(dr/spot)