Stars Olivia Munn erkannte nicht, dass sie sich bis zu ihrem Kampf gegen den Krebs auf ‚unwichtige Dinge‘ konzentrierte

Olivia Munn - Academy Awards 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.05.2025, 09:00 Uhr

Olivia Munn merkte nicht, dass sie sich auf „Dinge konzentrierte, die nicht wichtig waren“, bis bei ihr Krebs diagnostiziert wurde.

Die 44-jährige Schauspielerin erfuhr im April 2023, dass sie an beidseitigem Brustkrebs erkrankt war. Seitdem hat sie sich fünf Operationen unterzogen, darunter eine doppelte Mastektomie, eine Hysterektomie und eine Lymphknotenentfernung.

Auf einer FYC-Veranstaltung in Los Angeles, auf der sie ihre neue Apple TV+ Serie ‚Your Friends and Neighbors‘ vorstellte, sprach sie über die neue Lebensperspektive, die ihr der zermürbende Kampf um ihre Gesundheit gegeben hat: „Ich glaube, ich habe nicht gemerkt, wie sehr ich mich auf Dinge konzentriert habe, die nicht wichtig waren, bis ich einen krachenden Moment in meinem Leben hatte, nämlich die Diagnose Brustkrebs.“ Sie fügte hinzu: „Ich denke, es ist bedauerlich, wenn etwas so Großes einem den Kopf verdreht und man auf sein Leben zurückblickt und feststellt: ‚Oh, warte, diese Dinge sind nicht wichtig‘. Aber gleichzeitig ist das, denke ich, der Segen in solchen Momenten.“

Olivia enthüllte Anfang des Jahres die Details ihrer Diagnose und Behandlung und hat seitdem offen darüber gesprochen, wie die Tortur ihre Prioritäten verschoben hat. Die ‚X-Men: Apocalypse‘-Darstellerin sagte, dass sie jetzt die Zeit mit ihren Lieben mehr denn je schätzt, insbesondere mit ihrem Partner, dem 41-jährigen Komiker John Mulaney, und ihren beiden Kindern – dem dreijährigen Sohn Malcolm und der sieben Monate alten Tochter Méi. „Wenn ich die Energie habe, morgens aufzustehen und mit meiner Familie und meinen Freunden zusammen zu sein, und wenn ich mit wunderbaren Menschen arbeiten kann, dann ist es wirklich, so zuckersüß es auch klingen mag, wenn ich aufstehe und hier bin und den Himmel sehen kann und meine Kinder spielen sehe und mit meinen Freunden reden kann – das brauche ich einfach. Alles andere ist nur Extra.“