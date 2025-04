Stars Olivia Munn fühlte sich nach Brustkrebsdiagnose nie von Körper ‚verraten‘

Olivia Munn - Academy Awards 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.04.2025, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin offenbart, was sie nach ihrer schlimmen Diagnose von ihrem Körper hielt.

Olivia Munn spricht offen darüber, wie sie nach ihrer Brustkrebsdiagnose im Jahr 2023 mit ihrem Körper umging.

Mittlerweile ist die Schauspielerin zum Glück krebsfrei. Im Interview mit ‚Extra‘ enthüllte sie, wie sie nach der tragischen Diagnose zu ihrem Körper stand. „Diese Frage wurde mir oft gestellt… Viele nehmen es einfach an. Sie sagen dann: ‚Hattest du das Gefühl, dein Körper hat dich verraten, als du die Diagnose bekommen hast?'“

Doch die 44-Jährige betonte: „Nicht ein einziges Mal habe ich gedacht, mein Körper würde mich verraten – denn mein Körper ist das, was mich da durchträgt. Gemeinsam – mein Geist, meine Seele, meine Energie und mein Körper – das bringt mich da durch.“

Zusammen mit ihrem Ehemann John Mulaney zieht Olivia zwei Kinder groß: Malcolm (3) und Mei (sechs Monate). Nach der Geburt ihres Sohnes habe sie sich sehr unsicher in ihrem Körper gefühlt. „Mein Bauch sah nach der Geburt nicht mehr so aus wie vorher. Anfangs war ich sehr streng mit mir, weil ich andere gesehen habe – vor allem auf Instagram – die zur gleichen Zeit Kinder bekommen haben, aber schon wieder bauchfreie Tops tragen. Und ich konnte das noch nicht“, gestand die Moderatorin.

Wenn sie sich ihres Familienglücks bewusst werde, würden diese Selbstzweifel allerdings verschwinden. „Aber dann sehe ich meinen kleinen Jungen an und denke: ‚Er wäre nicht hier, wenn mein Körper ihn nicht auf die Welt gebracht hätte'“, erzählte Olivia.

Die ‚Your Friends and Neighbors‘-Darstellerin sieht heute jede Veränderung ihres Körpers als Zeichen der Mutterschaft. „Jede kleine, schlaffe Stelle an meiner Haut oder meinem Bauch, all die Veränderungen – ich bin einfach so dankbar für meinen Körper und liebe ihn dafür, dass er meinen Sohn zur Welt gebracht hat“, stellte sie klar.