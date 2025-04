Stars Olivia Munn hat ein süßes Hochzeitsgeschenk von John Mulaney bekommen

John Mulaney and Olivia Munn - March 2025 - Ocars Vanity Fair afterparty - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.04.2025, 09:00 Uhr

Das Paar heiratete im Juli 2024 in einer privaten Zeremonie und der Komiker ließ sich etwas Niedliches einfallen, um seiner Frau eine Freude zu machen.

Olivia Munn war total entzückt von dem niedlichen Hochzeitsgeschenk, dass John Mulaney für sie organisierte.

Das Paar gab sich im July 2024 in einer privaten Zeremonie das Jawort und während die 44-jährige Schauspielerin froh darüber war, dass ihr heute dreijähriger Sohn Malcolm an der Feier teilnehmen konnte, machte es sie doch etwas traurig, dass ihre im September 2024 via Leihmutter geborene Tochter Mei zurückblicken und feststellen würde, dass sie nicht Teil der Hochzeit war. Um seine Ehefrau zu trösten, ließ sich Mulaney deshalb etwas ganz Besonderes einfallen. In der ‚Kelly Clarkson Show‘ verriet Olivia: „Unsere Tochter wurde via Leihmutter geboren, weil ich sie nicht austragen konnte. Und das machte mich sehr traurig. Ich sagte zu John, dass ich mir wünschte, dass sie da wäre, denn auf den Fotos wird sie zurückschauen auf den Tag, an dem Mama und Papa heirateten, Malcolm wird dabei sein, aber sie nicht. Er fand dieses Vintage-Madaillon. Und er legte ein Ultraschallbild von ihr hinein und überraschte mich damit. Es war sehr emotional, er ist sehr aufmerksam und süß.“

Über die Leihmutter, die Mei austrug, sagte Olivia bereits vor einer Weile im Interview mit ‚SELF Magazine‘: „Oh ja, die Leihmutter ist immer noch Teil unseres Lebens. Sie war eine bessere Schwangere als ich es je hätte sein können.“