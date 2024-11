Film Jared Leto: Neue Rolle in ‚Lunik Heist‘ Jared Leto, John Mulaney und Lupita Nyong’o werden die Hauptrollen in ‚Lunik Heist‘ spielen. Das Trio wird sich mit Regisseur Kemp Powers für die Searchlight Pictures-Dramedy zusammentun, die als „eine wilde Achterbahnfahrt voller Ausflüchte und unwahrscheinlicher Helden“ beschrieben wird. Matthew Greenfield, Präsident von Searchlight Pictures, sagte in einer Erklärung: „Wir sind so begeistert, ein so […]