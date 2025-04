Stars Olivia Munn: Sie vergleicht das Muttersein mit einer Marslandung

John Mulaney and Olivia Munn - March 2025 - Ocars Vanity Fair afterparty - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.04.2025, 09:00 Uhr

Der Star hat den Druck, Mutter zu sein, mit einer Landung auf dem Mars verglichen.

Die 44-jährige Schauspielerin wurde durch ihre Rolle in ‚The Babymakers‘ bekannt und sprach mit Moderatorin Jenna Bush Hager darüber, wie drastisch sich ihr Leben seit der Geburt ihres zweiten Kindes veränderte.

Munn begrüßte zusammen mit ihrem Ehemann, dem Komiker John Mulaney, ihr zweites Kind, Tochter Méi, auf der Welt. Die Prominente erklärte in der ‚Today with Jenna and Friends‘-Talkshow: „Es macht mir jeden Tag so viel Spaß. (Aber) es ist auch so, als wäre ich gerade auf dem Mars gelandet. Es ist verrückt.“ Olivia verriet zudem, dass die Umstellung auf das erneute Muttersein zu einem Moment der Verletzlichkeit geführt habe. Die Darstellerin fügte hinzu: „Wir hatten das Baby, das im September geboren wurde. John war am Broadway. Er probte den ganzen Tag und machte dann zwei Wochen lang abends seine Voraufführungen, und … mein Dreijähriger ist am Ende seiner Kräfte gewesen.“ Zu Hause seien Spannungen aufgetreten, insbesondere als ihr dreijähriger Sohn Malcolm Hiệp damit begann, Eifersucht gegenüber seiner neuen Schwester zu zeigen: „Es gab Schreien und Weinen, es wurden Dinge gesagt, die mich verletzten.“ Olivia verriet zudem, dass ihre schwierigen Momente in der Familie jedoch oftmals mit Lachen geendet haben, was ihr die Bewältigung erleichtert habe.