08.11.2020 13:10 Uhr

Olivia Newton-John: Cannabis gegen den Krebs

Olivia Newton-John offenbart, wie viele liebe Menschen ihr der Krebs bereits geraubt hat.

Die Sängerin wurde 2017 zum dritten Mal mit Brustkrebs diagnostiziert. Davor hatte sie die tückische Erkrankung bereits zweimal überwunden. Doch auch in ihrem Freundeskreis hat sich der Krebs verbreitet. So verlor sie kürzlich ihre gute Freundin Kelly Preston, die Frau von John Travolta.

„Viele Freunde an den Krebs verloren“

„Ich habe zu viele Freunde an den Krebs verloren“, trauert die 72-Jährige. „Und im letzten Jahr habe ich drei oder vier Frauen verloren, die ich kannte.“ Die Familie ihres ‚Grease‘-Co-Stars liege ihr sehr am Herzen. „Ihnen geht es den Umständen entsprechend gut. John ist ein liebenswerter Mann. Er ist eine sensible, liebe und witzige Person und extrem talentiert“, zollt sie dem Hollywood-Star Tribut. „Ich vergesse, was für ein toller Schauspieler er ist. Manchmal sehe ich ihn in Filmen, die ich noch nicht gesehen habe und er spielt einen komplett anderen Charakter. Er ist wirklich wunderbar.“

Hanfpflanze angebaut

Olivia Newton-John nimmt derzeit Cannabis ein, um ihre Schmerzen zu mildern. Praktischerweise baut ihr Ehemann Easterling die Hanfpflanze selbst an. „Ich habe es mir durch Cannabis abgewöhnt, Morphium zu nehmen, als ich das Krankenhaus vor zwei Jahren verließ. Und das ist eine Meisterleistung, denn Morphium ist eine Droge, die sehr süchtig macht“, enthüllt sie im Gespräch mit der Zeitung ‚Daily Mirror‘. (Bang/KT)