Olivia Newton-John weiter hoffnungsvoll beim Kampf gegen den Krebs

21.07.2021 10:46 Uhr

Musiklegende und Schauspielerin Olivia Newton-John fühlt sich inmitten ihres anhaltenden Krebskampfes „gut“.

Die „Grease“-Darstellerin schreibt ihrem Ehemann John Easterling, dem Gründer der Amazon Herb Company, zu, dass er ihr geholfen hat, die mit ihrer Gesundheitskrise verbundenen Schmerzen zu überwinden.

Brustkrebs wurde 1992 diagnostiziert

In einem Interview mit dem amerikanischen Magazin „Closer Weekly“ sagte Olivia Newton John: „Mein Mann macht mir Tinkturen, die immens bei Schmerzen, Entzündungen, Schlaf und Angstzuständen helfen. Ich würde das alles gerne recherchieren, was sonst noch zu finden ist, weil ich mich gut fühle.“ Olivia enthüllte, dass sie ihren Brustkrebs – der bei ihr erstmals 1992 diagnostiziert wurde – mit vielen Kräutern zusätzlich zu herkömmlichen Behandlungen wie Bestrahlung behandelt.

Olivia Newton John ist sehr dankbar

Der 72-jährige Star sagte: „Es gibt viele Kräuter, die ich nehme. Und in den letzten 10 Jahren habe ich Cannabis konsumiert. Ich habe mich auch vegan ernährt, weil meine Tochter (Chloe Lattanzi) mich besucht hat und vegan ist. Ich fühle mich sehr gut.“

Olivia äußerte auch die Hoffnung, dass sie eine „Welt jenseits des Krebses“ erleben werde. Die „Physical“-Hitsängerin sagte: „Ich würde gerne eine Welt jenseits von Krebs sehen. Ich denke, ich habe alles erreicht, wovon ich geträumt habe und mehr, und ich bin so dankbar dafür. Ich möchte in der Lage sein, etwas zurückzugeben und anderen Menschen zu helfen, die an Krebs erkranken. Ich glaube nicht, dass es wichtiger werden kann.“ (Bang)