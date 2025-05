Musik Olivia Rodrigo feiert Lorde als ‚Stimme einer Generation‘

Lorde at Glastonbury June 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.05.2025, 09:00 Uhr

Olivia Rodrigo hat Lorde als die „Stimme einer Generation“ gepriesen.

Die ‚Vampire‘-Hitmacherin ist seit langem ein großer Fan der 28-jährigen Sängerin und glaubt, dass es nur wenige moderne Songwriter gibt, auf die die Neuseeländerin keinen großen Einfluss hatte.

Dem ‚Rolling Stone‘-Magazin sagte Olivia: „Ich denke, Lordes Stimme ist wirklich die Stimme einer Generation. Ich kenne keinen modernen Songwriter, der nicht von ihr beeinflusst wurde.“ Und Gracie Abrams schreibt es dem Auftritt der ‚Royals‘-Hitmacherin – die mit bürgerlichem Namen Ella Yelich-O’Connor heißt – in Los Angeles im Jahr 2013 zu, dass sie „jeden einzelnen Teil“ ihres Lebens verändert hat. Sie sagte: „Diese Show hat jeden einzelnen Teil meines Lebens für immer verändert. Ich weiß nicht, ob ich auch nur einen Funken Selbstvertrauen gefunden hätte, um auf eine Bühne zu gehen, wenn ich nicht gesehen hätte, wie Ella diesen Raum so beherrschte, wie sie es tat. Ich erinnere mich, dass ich dachte: ‚Diese Person ist von einem anderen Planeten, und ich möchte dort mit ihr leben.'“

Lordes Freund und Kollaborateur Dev Hynes kann ebenfalls sehen, wie ihre Arbeit in den letzten zehn Jahren einen großen Einfluss auf die „Poplandschaft“ hatte. Er sagte: „Ich sehe, wie sich die Poplandschaft verändert hat, seit sie eingestiegen ist. Ich habe das Gefühl, dass die Produktion nach ihrem Erfolg auf einen ziemlich minimalistischen Ort zurückgeschraubt wurde. Es ist absolut wegen ihr.“

Auch Charli XCX sagte zuvor, dass sie in vielen verschiedenen Bereichen „so viel gelernt“ habe, als Lorde eine Strophe für den Remix ihres Tracks „Girl, So Confusing“ einreichte. Die 32-Jährige hatte den Song geschrieben, nachdem ihre Freundin, die mit einer Essstörung und dem Ende ihrer Beziehung mit Justin Warren zu kämpfen hatte, ihre Pläne, gemeinsam aufzunehmen, immer wieder absagte. Charli wusste damals nicht, was ihre Freundin durchmachte. Über Lordes Verse sagte Charli: „Ich fühlte mich geehrt, dass sie bereit war, dorthin zu gehen, so offen und so verletzlich zu sein. Das ist eine seltene Sache. Es hat mich dazu gebracht, über die Natur innerer Dialoge nachzudenken und darüber, wie man sich manchmal so sehr um das, was in seinem eigenen Gehirn passiert, dreht, dass man die Perspektive der anderen Person völlig vergisst. Ich habe so viel aus der Zusammenarbeit gelernt – über Mut, über Kommunikation und über Freundschaft.“