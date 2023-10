Musik Olivia Rodrigo: Sie konnte auf ihrer ‚Sour‘-Tournee viel über sich selbst lernen

Olivia Rodrigo - Aug 2023 - London - Instagram BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.10.2023, 13:00 Uhr

Olivia Rodrigos ‚Sour‘-Tournee soll „in vielerlei Hinsicht informativ“ für sie gewesen sein.

Die 20-jährige Sängerin hat verraten, dass sie während ihrer Tournee im Jahr 2022 viel über sich selbst lernen konnte.

Olivia, deren Tournee Konzerte in Amerika, Kanada und Europa umfasste, erzählte in einem Interview gegenüber ‚PEOPLE‘: „Die ‚Sour‘-Tournee ist mein erstes Mal gewesen, dass ich Konzerte mit meiner eigenen Musik gespielt habe, daher war es in vielerlei Hinsicht informativ. Ich liebe meine Band wirklich und ich möchte für immer mit ihnen auftreten. Ich denke, das meiste, was ich gelernt habe, war einfach persönlich, wie ich auf Tournee am besten auf mich selbst aufpassen kann und wie ich ausgeruht bleiben, meine Stimme gesund halten und solche Dinge tun kann.“ Die Hitmacherin wird auf ihrer bevorstehenden ‚Guts‘-Tournee von Stars wie The Breeders, PinkPantheress, Chappell Roan und Remi Wolf begleitet werden, wobei sie es kaum erwarten könne, sie alle in Aktion zu sehen. Der Popstar schwärmte zudem davon, dass sie von ihren Kollegen „super inspiriert“ worden sei. Olivia freute sich auf die Tournee und erklärte: „Das sind alles Künstler, von denen ich einfach super inspiriert bin, und ich liebe ihre Arbeit einfach so sehr. Ich bin so aufgeregt. Die Show wird richtig viel Spaß machen.“