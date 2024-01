Stars Olivia Rodrigo: Vorfreude auf ihren Geburtstag

Olivia Rodrigo - Governors Awards - Jan 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.01.2024, 17:44 Uhr

Die Sängerin wird im Februar 21 Jahre alt und will diesen Meilenstein gebührend feiern.

Olivia Rodrigo freut sich darauf, an ihrem Geburtstag die Korken knallen zu lassen.

Die ‚Good 4 U‘-Interpretin wird am 20. Februar 21 Jahre alt und plant bereits jetzt die Feierlichkeiten zu ihrem Jahrestag. Da sie in ihrem Heimatland USA ab diesem Zeitpunkt endlich legal Alkohol trinken darf, will Olivia unbedingt mit einem Glas Champagner auf ihren Meilenstein anstoßen. „Es ist ein großer Geburtstag“, erklärte sie zuletzt im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘. „Ich denke, ich werde eine Party mit all meinen Freunden veranstalten und eine Flasche Champagner öffnen. Es ist der 21. Geburtstag!“

Kurz vor ihrem großen Jahrestag wird Olivia am 4. Februar außerdem bei den Grammys zu Gast sein, wo sie in insgesamt sechs Kategorien für die begehrte Trophäe nominiert ist. Über ihre Gewinnchancen sagte die ‚drivers license‘-Interpretin im Interview: „Ich bin sowas von bereit! Ich freue mich sehr. Ich bin ein riesiger Fan der Grammys. Ich habe sie mir als Kind immer angeschaut. Meine Mutter und ich haben immer versucht vorauszusagen, wer gewinnen wird. Es ist also ein Traum, einfach nur dabei zu sein. Dass ich außerdem nominiert bin ist wirklich himmlisch.“