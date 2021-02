07.02.2021 12:30 Uhr

Olivia Wilde: So glücklich ist sie mit Harry Styles

Olivia Wilde und Harry Styles sollen unzertrennlich sein. Angeblich ist die Beziehung zwischen den beiden Stars sehr ernst.

Sie gelten schon als das neue Traumpaar Hollywoods. Und die Beziehung zwischen Olivia Wilde (36, „Booksmart“) und Harry Styles (27, „Dunkirk“) soll angeblich „ernst“ sein. Die beiden „verbringen ihre ganze Zeit zusammen“, behauptet eine anonyme Quelle im US-Magazin „People“. Gemeinsam arbeiten Styles und Wilde gerade am Film „Don’t Worry Darling“ in Los Angeles. Der Streifen ist Wildes mit Spannung erwartetes zweites Regieprojekt, in dem sie auch selbst mitspielt. Sie ist „sehr glücklich mit Harry“, sagt der angebliche Insider weiter über die 36-Jährige.

Der ehemalige One-Direction-Star und die Regisseurin wurden Anfang Januar bei der Hochzeit eines Freundes in Montecito, Kalifornien, Händchen haltend gesichtet. „People“ berichtete, dass die Beziehung von Styles und Wilde angeblich schon seit einigen Wochen laufe. Quellen erklärten dem Magazin demnach, dass Wilde im vergangenen Herbst eine enge Freundschaft mit Styles aufgebaut habe, als sie mit der Arbeit an „Don’t Worry Darling“ begannen. Schnell habe sich zwischen den beiden dann mehr entwickelt…

(hub/spot)