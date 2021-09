Olli Schulz sucht den Sound der Gesellschaft: Wie klingt eigentlich Deutschland?

16.09.2021 18:54 Uhr

Wie klingt unsere Gesellschaft? Das möchte Musiker Olli Schulz kurz vor der Bundestagswahl wissen – und ist für eine dreiteilige NDR Dokuserie „Sound of Germany – eine Road-Show mit Olli Schulz“ auf Deutschlandreise gegangen.

Die klassischen TV-Formate vor der Bundestagswahl überfrachten derzeit die abendliche Programmplanung: TV-Triell, prominente Wahl-Duelle, der Vierkampf. Mit einem weniger klassischen Ansatz versucht Olli Schulz kurz vor der Wahl das Stimmungsbild der Deutschen einzufangen.

Wie klingt eigentlich Deutschland? Dieser Frage geht der „Fest und Flauschig“-Podcaster in seinem Roadmovie „Sound of Germany – eine Road-Show mit Olli Schulz“ auf den Grund.

Olli geht auf Rundreise durch die Republik

Dazu tingelt Schulz durch die Republik und geht der Frage nach: Wie klingen Seemannsheime, welche Musik hören Menschen, die auf der Straße leben? Welche Musik entsteht, wenn eine Gruppe Jugendlicher in der Provinz ihrer Wut über Rassismus Luft macht? Und welchen Stellenwert haben Lieder für eine LKW-Fahrerin, die Tage und Wochen auf der Autobahn verbringt?

Braucht Deutschland eine neue Hymne?

Mit viel Musik, Humor, Offenheit und dem Eigensinn, der ihn ausmacht, spricht Olli Schulz mit feministischen Rapperinnen über ihre Texte und deren Wirkung und erlebt bei einem Techno-Event, warum diese Musik gerade jetzt so wichtig ist für junge Menschen. Er trifft Scorpions-Sänger Klaus Meine, um über die Geschichte von „Wind of Change“ zu fachsimpeln und herauszufinden, ob Deutschland eigentlich eine neue Hymne braucht. Es wird bunt, ernsthaft, und skurril – ein kurzweiliger Trip durch Deutschland in drei Folgen.

Sind wir nach dem „Wind of Change“ schon wieder in einem kalten Krieg? Olli Schulz im Gespräch mit Klaus Meine

Ab 18. September in der Mediathek

„Sound of Germany – Eine Deutschlandreise mit Olli Schulz“ ist eine musikalische Begegnung mit ganz unterschiedlichen Menschen und ihren Songs: Musikfernsehen, das eigentlich ein Gesellschaftsportrait ist. Kurzum: Die Playlist unseres Landes. Zu sehen ist das Spektakel ab dem 18. September um 18 Uhr in der ARD Mediathek. Am Mittwoch, 22. September, 22.30 und 23.00 Uhr, und am Freitag, 24. September, 0.00 Uhr, laufen die drei Folgen im NDR Fernsehen.