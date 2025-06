Musik Olly Alexander beklagt ‚antiquierten‘ Ansatz der Musikindustrie

Olly Alexander - BRITs 2024 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.06.2025, 12:17 Uhr

Olly Alexander ist der Meinung, dass die Musikindustrie „nicht mit der Zeit gegangen ist“.

Der 34-jährige Star, der vor allem als Leadsänger von Years and Years bekannt ist, ist der Meinung, dass die Musikindustrie ein „sehr antiquiertes“ Geschäftsmodell verwendet.

Der Musiker, der 2024 für das Vereinigte Königreich am Eurovision Song Contest teilnahm, sagte der BBC: „Ich denke, dass sich die Branche so sehr verändert hat, weil sie auf diesem Modell aufbaut, das heute sehr antiquiert ist und nicht mit der Zeit Schritt hält. Viele Künstler haben diese direkte Verbindung zu ihrem Publikum über die sozialen Medien. Sie wollen, dass ihre Musik schnell veröffentlicht wird.“ Der Prozess der Musikveröffentlichung, wie sie vor Social Media passierte, funktioniere heute nicht mehr. „Das ganze Model, Musik zu promoten – drei Singles von einem Album herausbringen, dann tourst du mit dem Album und dann gehst du zum nächsten über – es funktioniert nicht wirklich so, wie es früher war.“

Olly erinnert sich auch, dass Plattenfirmen früher in der Lage waren, ein Album erfolgreich zu machen, indem sie viel Geld in die Vermarktung investierten. Er fuhr fort: „Das können sie jetzt einfach nicht mehr machen. Alles hat sich verändert. Aber ich denke, das ist aus vielen Gründen aufregend, und es ist ein aufregender Ort für Künstler, auch wenn es schwieriger ist, den Durchbruch zu schaffen.“

Olly konzentriert sich derzeit auf seine Schauspielkarriere. Sollte er sich jedoch entscheiden, ins Musikgeschäft zurückzukehren, will er sich nicht von den Plattenfirmen diktieren lassen. Der ‚Sanctify‘-Hitmacher erklärte: „Wenn ich zurückkehre, dann deshalb, weil ich denke, dass es Spaß macht und ich etwas machen will, und nicht zu viel darüber nachdenke, wie es funktionieren wird.“ Olly hat sich kürzlich von seinem Plattenlabel getrennt und wird später in diesem Jahr im Londoner West End zu sehen sein, wenn er in der Produktion von ‚The Importance of Being Earnest‘ im National Theatre zu sehen sein wird.