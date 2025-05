Musik Olly Murs bricht Show in Glasgow nach nur sechs Songs ab

Bang Showbiz | 23.05.2025, 11:00 Uhr

Olly Murs musste sein Konzert am Donnerstagabend (22. Mai) nach nur 20 Minuten abbrechen.

Der ‚Troublemaker‘-Hitmacher stand bei seiner zweiten Show im Hydro in Glasgow auf der Bühne, als er sich bei den Fans entschuldigte. Er verkündete, dass er den Stecker ziehen müsse, weil er mit seinem Gesang zu kämpfen hatte.

Er sagte dem Publikum in der ausverkauften Halle: „Das ist mir noch nie passiert, aber ihr könnt meine Stimme hören. Ich möchte euch das Konzert geben, das ihr verdient, also kann ich nicht weitermachen. Ich werde zurückkommen, aber ich muss jetzt gehen.“ Es herrschte eine fassungslose Stille und die Lichter gingen an, wodurch das Publikum merkte, dass die Show tatsächlich zu einem abrupten Ende kam.

Olly entschuldigte sich später in seiner Instagram-Story von ganzem Herzen, bestand aber darauf, dass es das Richtige gewesen sei. Er sagte in einem Video: „Glasgow, es tut mir so leid. Es tut mir heute Abend so leid. Es tut mir so leid, dass ich heute Abend nach sechs Songs gehen und die Show absagen musste. Das habe ich in 15 Jahren noch nie gemacht. Meistens kann man als Sänger das irgendwie durchstehen, wenn die Stimme nicht bei 100 Prozent ist, aber ich bin mit dem Gedanken rausgegangen, dass meine Stimme großartig ist.“ Er habe geahnt, dass er nicht ganz auf dem Damm war, aber dass er nach nur sechs Song die Show abbrechen musste, hatte er selbst nicht kommen sehen. „Ich dachte nicht, dass ich die Show nicht machen könnte, sonst wäre ich nicht da rausgekommen.“

Er fügte hinzu: „Und es ist unfair für euch, weil ihr all das Geld ausgegeben habt, um mich zu sehen, ihr verdient die beste Show, wenn ich in Bestform bin. Es tut mir von ganzem Herzen leid. Hoffentlich kann ich mich davon erholen. Ich gehe morgen früh zum Arzt und lasse euch wissen, was der Plan ist.“