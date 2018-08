Olly Murs: Neuer Sound mit Snoop Dogg

Donnerstag, 30. August 2018 13:49 Uhr

Es kann ruhig eine Spur dreckiger werden: Olly Murs tut sich mit Snoop Dogg für seine neue Single zusammen. Der 34-jährige Sänger wird bald nach einem langen Jahr neue Musik veröffentlichen und hat sich dafür einen besonderen Mitstreiter ins Boot geholt.

Der 46-jährige Rapper, von dem Murs seit Jahren ein großer Fan ist, wird Teil der neuen Musik sein. Ein Nahestehender des britischen Musikers verrät gegenüber der Boulevardzeitung ‚The Sun‘: „Olly ist seit er klein ist ein großer Fan von Snoop und deswegen ist es eine richtig große Sache für ihn, dass die beiden kollaborieren werden.“ Murs soll jetzt schon sehr stolz auf die gemeinsame Single sein, die anders klingen wird als das, was Fans von ihm gewohnt sind. “

Quelle: instagram.com

Erste Musik nach langer Zeit

Es ist ein neuer Sound von Olly, der Ecken und Kanten hat, und die erste Musik, die er seit einer Weile veröffentlichen wird. Das letzte Album „24 Hrs“ erschien 2o016. Er ist sehr stolz darauf und will mit einem Knall in die Öffentlichkeit zurückkehren“, heißt es weiter. Die Fans des sympathischen Briten dürfen sich gleichzeitig Hoffnung auf noch mehr neues Material machen. Der Präsident seines Plattenlabels, David Dollimore, hat erst vor kurzem Hinweise darauf gegeben, dass der ‚You Don’t Know Love‘-Interpret noch in diesem Jahr ein neues Album herausbringen wird.