Musik Olly Murs: Save Me ist eine neue Ära!

Olly Murs - September 2023 - NTAs - London - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.05.2025, 11:00 Uhr

Der britische Sänger läutet mit seiner aktuellen Single ein neues Zeitalter ein.

Olly Murs läutet mit ‚Save Me‘ ein neues Zeitalter ein.

Der 41-jährige Star präsentiert seine kommende Single auf der aktuellen Tournee durch Großbritannien. Mit dem Lied wolle er nicht nur seine treue Fangemeinde begeistern, sondern auch ein neues Kapitel in seiner Karriere aufschlagen, erklärte Olly jetzt im Interview mit der ‚Bizarre‘-Kolumne der britischen Zeitung ‚The Sun‘. Der Chartstürmer, der seine Karriere im Jahr 2009 in der TV-Casting-Show ‚The X Factor‘ begann, gab preis: „Ich singe meine neue Single auf Tour. Sie heißt ‚Save Me‘. Es ist ein mutiges Statement, aber die Musikindustrie hat sich durch das Streaming so sehr verändert, mit diesem Song will ich also zurück zu meinen Wurzeln gehen. Ich will, dass meine Fans den Song vor allen anderen hören.“

Obwohl er sich eigentlich sicher sein kann, dass seine Anhängerschaft das neue Lied positiv aufnehmen wird, verspürt Olly laut eigener Aussage doch ein bisschen Nervosität in Bezug auf die Premiere seines Werks. „Es ist nervenaufreibend, denn niemand hat es bisher gehört, aber ich bin so überzeugt von dem Song – ich wollte ihn machen“, berichtet er weiter. „Es geht darum, dass ich nach einem Streit mit meiner Liebsten ausgehe und alles schrecklich schief geht.“ Weiter sagt der Musiker: „Der Song ist eine neue Murs-Ära. Aber insgeheim freue ich mich darüber.“